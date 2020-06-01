Kovid-19 tedavisi gören HÜDAPAR Siirt Merkez İlçe Başkanı Recep Işıktaş vefat etti Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Siirt Merkez İlçe Başkanı Recep Işıktaş (50) vefat etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Siirt Merkez İlçe Başkanı Recep Işıktaş (50) vefat etti.

Partinin İl Başkanı Abdulhakim Tekin yaptığı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından bir süredir Siirt Devlet Hastanesinde tedavi gören Işıktaş'ın durumunun akşam ağırlaştığını, müdahalelere rağmen yaşamını kaybettiğini belirtti.

Hastaneden alınan Işıktaş'ın cenazesi Şeyhül Devha Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA