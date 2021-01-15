Kovid-19 tedavisi gören hemşire yaşamını yitirdi
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Kovid-19 tedavisi gören hemşire yaşamını yitirdi

15.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:46
Kovid-19 tedavisi gören hemşire yaşamını yitirdi

Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli hemşire, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli hemşire, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hemşire Ayşegül Onurkal, yaklaşık bir ay önce Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alındı.

Astım rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen 50 yaşındaki Onurkal, durumunun ağırlaşması üzerine Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bir süredir yoğun bakım servisinde tedavi gören Onurkal, tedaviye rağmen yaşamını kaybetti.

Onurkal'ın cenazesi yarın Nevşehir'de toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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