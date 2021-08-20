Kovid-19 tedavisi gören genç çift, yeni doğan bebeklerini telefon ekranından sevebildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 tedavisi gören genç çift, yeni doğan bebeklerini telefon ekranından sevebildi

Kovid-19 tedavisi gören genç çift, yeni doğan bebeklerini telefon ekranından sevebildi
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle entübe edildikten sonra hamileliğinin 8'inci ayında doğum yapan kadın ile eşi, bebeklerini ilk kez cep telefonu ekranından görebildi.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle entübe edildikten sonra hamileliğinin 8'inci ayında doğum yapan kadın ile eşi, bebeklerini ilk kez cep telefonu ekranından görebildi.

Kentte kasaplık yapan Enes Ersöz'e (31), rahatsızlanması üzerine 4 Ağustos'ta Kovid-19 tanısı konuldu. Bunun üzerine Ersöz ile temaslı olan eşi Ayşen Ersöz (30), evlerinde karantinaya alındı.

Birkaç gün sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan ve hamile olduğundan tedavisinin Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılmasına karar verilen Ayşen Ersöz, ilerleyen günlerde yoğun bakıma alındı, 11 Ağustos'ta da solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edildi. Acilen doğum süreci başlatılan genç kadın, 12 Ağustos'ta 2 kilo 600 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Bu süreçte Enes Ersöz'ün tedavisine ise Yunus Emre Devlet Hastanesinde devam edildi.

Şehir Hastanesi yönetimi, "Yekta Kadir" ismi verilen bebeğin anne ve babasına sürpriz yaparak görüntülü görüşme imkanı sağladı.

Ayrı hastanelerde tedavi gören anne ve baba, yeni doğan yoğun bakım servisinde gözetim altında bulunan bebekleri ile üçlü konferans görüşmesi yöntemiyle buluştu.

Erken doğum nedeniyle bebek, bir süre daha hastanede tutulacak.

"Aşı yaptırmayı iş yoğunluğu nedeniyle ertelemiştim"

Anne Ayşen Ersöz, AA muhabirine, entübe edildiği için bebeğinin sezaryenle alındığını söyledi.

Hem kendisi hem de bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ersöz, "Bebeğimizi ilk kez görüntülü olarak görme fırsatı yakaladım. Bebeğime telefon ekranında değil de kucağımda dokunmak isterdim." dedi.

Aşıyla sağlanan koruyuculuğun önemine değinen Ersöz, herkese hem kendileri hem de sevdikleri için mutlaka aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Baba Enes Ersöz ise vücudunda halsizlik hissettikten sonra ateşinin yükseldiğini, özel bir hastaneye gidip test yaptırdığını anlattı.

Sonucun pozitif çıkmasının ardından temaslı olan eşiyle evlerinde karantinaya girdiklerini dile getiren Ersöz, iş yoğunluğundan dolayı aşı yaptırmayı ertelediği için süreci çok ağır geçirdiğini vurguladı.

Kendisi karantinadayken koronavirüse yakalanan eşinin hastaneye yatırıldığını aktaran Ersöz, şöyle devam etti:

"Eşimin acilen doğuma alındığını öğrendim. Bu durumda aşı yaptırmadığıma bir kez daha üzüldüm. Kovid-19 aşısı olsaydım belki doğumda eşimin ve çocuğumun yanında olabilirdim. Ciğerime kadar inen virüs nedeniyle 5 gündür de hastanede tedavi görüyorum. Herkes aşısını olsun. Öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Çok zorlu bir süreç. Yaşamadan bilemiyorsunuz."

Ersöz, hastaneden çıktığında ilk işinin aşı yaptırmak olduğunu belirtti.

Oğlunu ekrandan da olsa ilk kez gördüğünü ifade eden Ersöz, "Hastane yöneticilerimiz sağ olsunlar bize böyle bir imkan sağladılar. Çok mutluyum. Tedavimiz tamamlanıp birbirimize kavuşursak daha da mutlu olacağım." diye konuştu.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kovid-19 tedavisi gören genç çift, yeni doğan bebeklerini telefon ekranından sevebildi
Kovid-19 tedavisi gören genç çift, yeni doğan bebeklerini telefon ekranından sevebildi
Kovid-19 tedavisi gören genç çift, yeni doğan bebeklerini telefon ekranından sevebildi
Kovid-19 tedavisi gören genç çift, yeni doğan bebeklerini telefon ekranından sevebildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

Aşı olan kişiler için 'kobay' diyen kaleci antrenörü koronavirüse yakalandı
Aşı olan kişiler için "kobay" diyen kaleci antrenörü koronavirüse yakalandı
Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Davut Güloğlu Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Rachid Ghezzal Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kovid-19 tedavisi gören genç çift, yeni doğan bebeklerini telefon ekranından sevebildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:20:17. #1.16#

title