Kovid-19 tedavisi gören Fethiye Kaymakamı Fırat taburcu edildi
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Kovid-19 tedavisi gören Fethiye Kaymakamı Fırat taburcu edildi

08.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:07
Kovid-19 tedavisi gören Fethiye Kaymakamı Fırat taburcu edildi

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, 10 gün önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle tedavi için yattığı hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, 10 gün önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle tedavi için yattığı hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.

Fırat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "10 gündür Fethiye Devlet Hastanesinde devam eden Kovid-19 tedavimin hastane kısmı elhamdülillah bitti. Bugün taburcu oldum. Tedaviye evimde devam edilecek. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan arayıp soran dua eden tüm dostlara teşekkür ediyorum. Birçok telefona bakamadım hakkınızı helal ediniz. İnşallah sağlıklı günlerde bol bol görüşmek dileğiyle." ifadelerine yer verdi.

Fırat açıklamasında, koronavirüs bölümündeki doktorundan sağlık çalışanına tüm hastane personeline de teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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