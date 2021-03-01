Kovid-19 tedavisi gören Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'ın sağlık durumu iyi

SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine devam edilen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kovid-19 semptomları görülmesi üzerine yaptırdığı testi pozitif çıkan ve tedavisi SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam eden federasyon başkanımız Prof. Dr. Ersan Başar'ın sağlık durumu iyi olup kendisini gayet iyi hissettiğini ifade etmiştir." denildi.

Başar'ın geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ettiği belirtilerek, "Eşi de bir sağlık çalışanı olan Sayın Başar, Kovid-19 süresince kahramanca mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarını sunarak maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesi hususunda ricada bulundu. Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımıza tekrardan teşekkürlerimizi sunar, Sayın Başar ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar