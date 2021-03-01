Kovid-19 tedavisi gören Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'ın sağlık durumu iyi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kovid-19 tedavisi gören Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'ın sağlık durumu iyi

01.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:02
Kovid-19 tedavisi gören Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'ın sağlık durumu iyi

SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine devam edilen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine devam edilen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kovid-19 semptomları görülmesi üzerine yaptırdığı testi pozitif çıkan ve tedavisi SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam eden federasyon başkanımız Prof. Dr. Ersan Başar'ın sağlık durumu iyi olup kendisini gayet iyi hissettiğini ifade etmiştir." denildi.

Başar'ın geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ettiği belirtilerek, "Eşi de bir sağlık çalışanı olan Sayın Başar, Kovid-19 süresince kahramanca mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarını sunarak maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesi hususunda ricada bulundu. Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımıza tekrardan teşekkürlerimizi sunar, Sayın Başar ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Berat Albayrak Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Ersun Yanal Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19 tedavisi gören Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'ın sağlık durumu iyi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 12:29:10. #1.15#
title