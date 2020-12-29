Kovid-19 tedavisi gören Büyükçekmece Belediye Başkanı taburcu edildi
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Kovid-19 tedavisi gören Büyükçekmece Belediye Başkanı taburcu edildi

29.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:56

Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, taburcu edildi.

Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, taburcu edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Akgün, hastanede tedavi altına alındı.

Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleyi kazanan Akgün, 3 hafta sonra hastaneden taburcu edildi.

Bir süre evinde istirahat ettikten sonra görevine dönecek olan Akgün, insan üstü bir gayretle görevlerini yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Vatandaşların, bilim heyetlerinin özellikle tıp alanındaki bilim kurullarının söylediklerine ve talimatlarına uyulması gerektiğini belirten Akgün, "Önümüzdeki günlerde virüsün nasıl bir durum alacağını bilemeyiz. Bütün gücümüzle ülkemizin, milletimizin, kendimizin, ailemizin sağlığını korumak ve sağlıkçılara alabildiğine destek olmak hepimizin en önemli vazifesi." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedavisi gören Büyükçekmece Belediye Başkanı taburcu edildi
Kovid-19 tedavisi gören Büyükçekmece Belediye Başkanı taburcu edildi
Kovid-19 tedavisi gören Büyükçekmece Belediye Başkanı taburcu edildi
Kovid-19 tedavisi gören Büyükçekmece Belediye Başkanı taburcu edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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