Kovid-19 tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu edildi
20.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:03
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in, hastanedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlandı.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in, hastanedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Ercengiz, klinik tablosundaki olumlu gelişmeler sonucu taburcu edildi.
Ercengiz'in tedavisine evden devam edilecek.
Sosyal medya hesabından, 6 Kasım'da eşinin ve kendisinin son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyuran Ercengiz, kan oksijen doygunluğunun düşmesi üzerine gözetim altında tutulabilmesi için hastaneye sevk edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen