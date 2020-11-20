Kovid-19 tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu edildi
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Kovid-19 tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu edildi

20.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:03
Kovid-19 tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu edildi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in, hastanedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlandı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in, hastanedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Ercengiz, klinik tablosundaki olumlu gelişmeler sonucu taburcu edildi.

Ercengiz'in tedavisine evden devam edilecek.

Sosyal medya hesabından, 6 Kasım'da eşinin ve kendisinin son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyuran Ercengiz, kan oksijen doygunluğunun düşmesi üzerine gözetim altında tutulabilmesi için hastaneye sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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