Osmaniye'de Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlü yakalandı - Haberler
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Osmaniye'de Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlü yakalandı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için götürüldüğü hastaneden yaklaşık 6 ay önce firar eden hükümlü yakalandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için götürüldüğü hastaneden yaklaşık 6 ay önce firar eden hükümlü yakalandı.

Uyuşturucu ticareti suçundan çarptırıldığı 14 yıl 6 ay hapis cezasının infazı için cezaevinde bulunan A.B, yaklaşık 6 ay önce Kovid-19'a yakalandı.

Tedavi amacıyla hastaneye götürülen A.B. firar etti.

A.B'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, hükümlünün saklandığı adresi belirledi.

Ekiplerin operasyonuyla yakalanan A.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlü yakalandı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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