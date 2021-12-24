Osmaniye'de Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlü yakalandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için götürüldüğü hastaneden yaklaşık 6 ay önce firar eden hükümlü yakalandı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için götürüldüğü hastaneden yaklaşık 6 ay önce firar eden hükümlü yakalandı.
Uyuşturucu ticareti suçundan çarptırıldığı 14 yıl 6 ay hapis cezasının infazı için cezaevinde bulunan A.B, yaklaşık 6 ay önce Kovid-19'a yakalandı.
Tedavi amacıyla hastaneye götürülen A.B. firar etti.
A.B'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, hükümlünün saklandığı adresi belirledi.
Ekiplerin operasyonuyla yakalanan A.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.