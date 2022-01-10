Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden doktor için tören düzenlendi - Haberler
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Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden doktor için tören düzenlendi

Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden doktor için tören düzenlendi
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Ankara'da Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden aile hekimi Nuray Sevim (50) için tören düzenlendi.

AKSARAY (AA) - Ankara'da Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden aile hekimi Nuray Sevim (50) için tören düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü önündeki törene Sevim'in yakınlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Şenol Atakan ve çok sayıda doktor katıldı.

Yeşildağ, burada yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının salgın sürecinde hiç yılmadan hep ön cephede savaştıklarını söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede en ön sırada her zaman doktorların olduğunu belirten Yeşildağ, şöyle konuştu:

"Bu süreçte bazı meslektaşlarımız hastalandı, bazıları yoğun bakımlarda yattı ancak 2 güzel insan aramızdan ayrıldı. Aile hekimlerimiz Mehmet Tankut Sevim 8 Aralık'ta, eşi Nuray Sevim 7 Ocak'ta hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Çok zor bir süreç. Sevim ailesinden geriye kalan 2 yavru, bizim yavrumuz artık. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz. Bunların yaşanmaması için vatandaşlarımıza aşılarını olması yönünde çağrıda bulunuyorum."

Aksaray'da Kovid-19 tedavisi görürken ambulans helikopterle Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan aile hekimi Nuray Sevim 7 Ocakta yaşamını yitirmiş, Somuncu Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Nuray Sevim'in kendisi gibi aile hekimi olan eşi Mehmet Tankut Sevim de 8 Aralık'ta Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

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AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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