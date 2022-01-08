Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden doktor toprağa verildi - Haberler
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Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden doktor toprağa verildi

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Ankara'da Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden aile hekimi Nuray Sevim (50), memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

AKSARAY (AA) - Ankara'da Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden aile hekimi Nuray Sevim (50), memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Sevim'in cenazesi, Ankara'da tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin morgundan yakınları tarafından alınarak, Aksaray'daki Somuncu Baba Cami'sine getirildi.

Sevim'in cenazesi, burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına Sevim'in yakınlarının yanı sıra Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan ve çok sayıda doktor katıldı.

Nuray Sevim'in kendisi gibi aile hekimi olan eşi Mehmet Tankut Sevim de 8 Aralık'ta Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Mehmet Tankut Sevim'in cenazesi, Somuncu Baba Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden doktor toprağa verildi

Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden doktor toprağa verildi

Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden doktor toprağa verildi

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AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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