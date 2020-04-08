"Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği" video konferansı
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Türkiye, İtalya, Esenli, Roma, Güncel

"Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği" video konferansı

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında İtalya ve diğer ülkelere desteğinin, Avrupa'daki Türkiye'ye karşı önyargıların kırılmasına yardımcı olduğunu söyledi.

08.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:32

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında İtalya ve diğer ülkelere desteğinin, Avrupa'daki Türkiye'ye karşı önyargıların kırılmasına yardımcı olduğunu söyledi.

İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli ve Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin'in katılımıyla "KOVİD-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği" video konferansı gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, moderatörlüğünü ise Murat Yeşiltaş'ın yaptığı konferansta, Kovid-19 ile mücadelede uluslararası iş birliği konusu ele alındı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli, dün itibarıyla İtalya'da vaka sayısının bir önceki güne nazaran yüzde 3 artışla 94 bin 67'ye çıktığını, ölü sayısının ise 17 bin 200'e yükseldiğini belirtti. Esenli, ölü sayısında yüzde 5 azalmanın ve iyileşen hasta sayısındaki artışın ise memnuniyet verici bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Esenli, 13 Aralık'ta Çin'de virüs ilk görüldüğünde herkesin durumunu Çin'e uzaklığına göre değerlendirdiğini, "bize gelmez" diye düşündüğünü belirtti.

Bu salgında, küreselleşmenin etkisinin, 2002'deki SARS krizine göre çok daha hissedilir olduğunu aktaran Esenli, şöyle devam etti:

"Bilgi eksikliği de diğer bir sorundu. İlk başlarda burada mevsimsel grip ve Kovid-19'u ayırt etmek zordu ve vakit kaybedildi. Ayrıca toplumsal tepkiler de oldu. İtalyanlar sıcak ve sosyal insanlar, Çin'deki gibi bir karantinanın İtalya'da uygulanmasına tepki verdiler, özellikle Lombardiya bölgesi. "Evde kal" kampanyası Türkiye açısından da burada da çok kritik. İtalya'daki düşüşün en önemli sebebi. Öte yandan İtalya'da hastaneleri ayırdılar. Diğer hastalıklar ve Kovid-19 hastaları ayrıldı. İtalya'da maske kullanımı da arttı. 100 milyon maske lazım günlük olarak İtalya'ya. Türkiye İtalya'ya maske yardımında bulundu. Ayrıca gereksiz yere dışarı çıkanlara 300 ile 3 bin avro arasında ceza kesiliyor. Bir yandan da İtalyan hükümeti antikor geliştirmek için uğraşıyor."

Türk öğrencilerin getirilişi

Esenli, İtalya'da kriz başladığında geçici olarak bulunan öğrencilerin Türkiye'ye gönderilmesine odaklandıklarını dile getirdi.

İtalya'da 31 Ocak'ta OHAL ilan edildikten sonra ilk olarak 18 yaş altı öğrencileri Türkiye'ye gönderdiklerini belirten Esenli, sonrasında 3. ülkelerden dönen Türk vatandaşlarına yönlendirdikleri ve 21 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla diğer öğrencilerin transferine başlandığını söyledi.

Esenli, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin getirilmesi süreci kolay olmadı çünkü artık bölgeler arası kısıtlamaların olduğu bir süreçteydik. Öğrencilerin bir kısmı büyük şehirlere uzak köylerdeydi. Onları süratle Roma'ya getirdik ve Türk Hava Yolları ile Türkiye'ye dönüşlerini sağladık. Ayrıca eş zamanlı olarak İtalyan öğrenciler de Türkiye'den İtalya'ya getirildi. Öte yandan geçici vizeyle İtalya'da bulunan ve vizesi biten vatandaşlar da endişe içindeydi. Bu konuyu da takip ettik ve dün aldığımız bir notayla kalış süresini aşan vatandaşlarımızın 20 Haziran'a kadar İtalya'da sorunsuz bir şekilde bulunabileceği haberini aldık. Geçen hafta da Paris Büyükelçiliği, Marsilya Başkonsolosluğu ve Milano Başkonsolosluğunun koordinasyonunda 16 şoförümüzün Trieste'den Marsilya'ya intikalini ve Türkiye'ye dönüşünü sağladık."

Türkiye örneği İtalyan gündeminde

Büyükelçi Esenli, Türkiye'nin 1 Nisan'da İtalya'ya malzeme yardımı yaptığını hatırlatarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da İtalyan mevkidaşıyla süreç içinde sürekli telefonda görüştüğünü aktardı.

Esenli, "Türkiye örneği İtalya'da olumlu bir şekilde gündeme geldi. Mesela, Türkiye'de tedbirlerin zamanında uygulanması, salgın sürecinde bile İtalya'ya yardım yapılması resmi kanallar ve ajanslarda yer buldu. Türkiye'nin bu kritik süreçte İtalya ve diğer ülkelere yardımı, Avrupa'daki Türkiye'ye karşı olan önyargıların kırılmasına yardım ediyor." ifadesini kullandı.

Salgının İtalya ekonomisini de derinden etkilediğini, özellikle turizm sektörünün büyük yara aldığını aktaran Esenli, hükümetin çeşitli ekonomik paketlerle özellikle dar gelirli kesime yardım etmeyi hedeflediğini söyledi.

Esenli, AB'nin salgın ve göç krizinde iyi bir sınav veremediğine de dikkati çekerek, AB'nin göç krizinde Türkiye'ye verdiği sözlerin büyük bölümünü tutmadığını ve İtalya'nın da göç konusunda AB içinde yalnız bırakıldığını kaydetti.

Salgında AB içinde güney ülkelerinin kuzeye göre daha çok etkilendiğinin altını çizen Esenli, Almanya, Avusturya, Hollanda gibi ülkelerle İtalya, İspanya, Fransa arasında kriz karşısında mali yardım konusunda görüş ayrılıkları olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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