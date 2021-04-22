Kovid-19'suz günlerin önündeki en büyük tehlike aşı karşıtlığı
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Kovid-19'suz günlerin önündeki en büyük tehlike aşı karşıtlığı

Kovid-19'suz günlerin önündeki en büyük tehlike aşı karşıtlığı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, aşı olmak için atanan sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü, 65 yaş üstü vatandaşların ise yüzde 23'ü aşı tanımlandığı halde yaptırmamış görünüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, aşı olmak için atanan sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü, 65 yaş üstü vatandaşların ise yüzde 23'ü aşı tanımlandığı halde yaptırmamış görünüyor. Bu kapsamda harekete geçerek aşı karşıtlığı ile mücadelede farkındalık projesi başlattıklarını söyleyen Çamlıbel Vakfı Genel Müdürü Pınar Çamlıbel, "Kovid-19'suz günlerin önündeki en büyük tehlike aşı karşıtlığı. Vakıf olarak aşı farkındalığını yaygınlaştırmak için, 'Sana tekrar sarılabilmek için kollarımı açtım' sloganıyla çeşitli hastanelerdeki sağlık çalışanlarının yer aldığı bir video paylaştık" dedi.

Tüm dünyanın 1 yılı aşkın süredir koronavirüsle sürdürdüğü mücadeleden galip çıkabilmesinde aşılama çalışmaları belirleyici rol oynuyor. Ancak Avrupa'nın en yüksek aşılama oranına sahip 3'üncü ülkesi olan Türkiye'de ortaya çıkan aşı karşıtlığı endişe yaratıyor.

"AŞI KARŞITLIĞINA KARŞI KAMPANYA BAŞLATILDI"

ECONiX Araştırma tarafından yayınlanan rapora göre, aşılama oranının dünya genelinde yüzde 3,39 olduğu görülüyor. Aşılamanın 14 Ocak'ta tarihinde başladığı Türkiye ise yüzde 9,41'le Avrupa'nın en yüksek aşılama oranına sahip ülkelerinden biri olarak konumlanıyor. Yapılan toplam aşı sayısının 20 milyon 362 bin 329'a, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısının 7 milyon 869 bin 422'ye ulaştığı ülkemizde, bu seyrin devam etmesi içinse aşı karşıtlığının önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, aşı olmak için atanan sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü, 65 yaş üstü vatandaşların ise yüzde 23'ü aşı tanımlandığı halde yaptırmamış görünüyor.

Bu kapsamda çeşitli farkındalık çalışmaları yürütülürken, önemli bir hamle de Çamlıbel Vakfı'ndan geldi. Türkiye'de aşılamanın başladığı ilk günlerden bu yana aşı karşıtlığıyla mücadeleye yönelik "Kollarımı Açtım" adlı bir farkındalık projesi sürdüren Vakıf, şimdi de sosyal medyada bir kampanya başlattı. Kampanya destekçileri, "Sana Tekrar Sarılabilmek İçin #KollarımıAçtım Bekliyorum" notuyla aşı olurken ya da aşıyı beklerken çekilmiş fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşarak aşı farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

"SANA TEKRAR SARILABİLMEK İÇİN KOLLARIMI AÇTIM"

Projenin ayrıntılarını aktaran Çamlıbel Vakfı Genel Müdürü Pınar Çamlıbel, "Birbirimizden bir yıl ayrı düştüğümüz, sevdiklerimizle görüşemediğimiz, birbirimize dokunamadığımız bu zorlu pandemi döneminde aşı, eski günlere dönebileceğimizin en büyük umudu oldu. Ancak ülkemizdeki aşı karşıtlığını da görmezden gelemeyiz. Biz de vakıf olarak aşı farkındalığını yaygınlaştırmak için, 'Sana tekrar sarılabilmek için kollarımı açtım' sloganıyla çeşitli hastanelerdeki sağlık çalışanlarının yer aldığı bir video paylaştık. Kiminin hastalarının tebessümünü görmeye, kimininse sevdiklerini kucaklamaya hasret kaldığını söylediği bu videonun ardından, sarılmayı özlediklerimizi etiketleyerek, aşı olurken ya da aşıyı beklerken açtıkları kollarının fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaşmaya davet ettik. Böylelikle aşı farkındalığını yayarken aynı zamanda ayrı düştüklerimize, koşullar yüzünden belki uzun zamandır konuşmayı bile unuttuklarımıza hatır mesajı yolladık ve gönül bağı kurma fırsatı yakaladık. 'Kollarımı şimdi aşı olmak için açarsam, sonrasında sana sarılabilmek için açabileceğim' demek istedik" diye konuştu. 


Kovid-19'suz günlerin önündeki en büyük tehlike aşı karşıtlığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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