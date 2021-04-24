Kovid-19 sürecini avantaja çeviren Sivas Belediyesi 300 personelle bahar temizliği başlattı

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını avantaja çeviren belediye, 300 personel ve 55 araçla bahar temizliği başlattı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını avantaja çeviren belediye, 300 personel ve 55 araçla bahar temizliği başlattı.

Kısıtlama nedeniyle insan ve araç yoğunluğunun azaldığı kentteki 65 mahallenin tamamı ekiplerin gece gündüz yürüteceği çalışmalarla yıkanacak.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı ve Fatih Mahallesi'nden başlanan temizlik çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek kenti tertemiz yapacaklarını söyledi.

Bilgin, bütün personelin mesai gözetmeden 7/24 görevinin başında olduğunu vurgulayarak, "Bugün baharın gelmesiyle köşe bucak her caddemizi temizlemek adına 300 personelimizin katılımıyla bahar temizliği kampanyası başlattık. Sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilerek şehrimizi tertemiz yapacağız. Allah'a şükürler olsun 'Sivas' deyince caddeleriyle, mahalleleriyle, parklarıyla tertemiz bir şehir akla geliyor. İnşallah bu standardı daha da yukarılara taşıyacağız." diye konuştu.

"Jet Çöp" adında da yeni ve farklı bir aracı daha belediyenin bünyesine kattıklarına dikkati çeken Bilgin, ilerleyen zamanlarda hizmete girecek bu aracın, çarşı esnafının yoğun olduğu caddelerde zamansız bırakılan çöplerin oluşturduğu kötü görüntüyü hızlı bir şekilde ortadan kaldıracağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde