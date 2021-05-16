Kovid-19 sürecinde Yıldız Gençlik'den Türk Kızılay'a destek

Server Gençlik ve Spor Kulübünün organizasyonuyla, tüm Türkiye'de eş zamanlı, "Kanında Kahramanlık Var" temalı kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Server Gençlik ve Spor Kulübünün organizasyonuyla, tüm Türkiye'de eş zamanlı, "Kanında Kahramanlık Var" temalı kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Samsun'da, Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üye ve gönüllüleri kan bağışında bulunarak Türk Kızılay'a destek oldu.

Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Osman Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde kan stokları ve kan bağışlarında azalma olduğunu bildirdi

Doğan, "Bu dönemde de, sürekli ihtiyaç halinde olan kanın raflarda eksilmemesi için Yıldız Gençlik olarak üye ve gönüllülerimizle birlikte kan bağışı kampanyasına dahil olduk. Kanın tek kaynağı insandır ve hastalar için sürekli ve alternatifi olmayan bir ihtiyaçtır. Kan bağışında bulunmak için vaktini ayıran herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kızılay Atakum Şube Başkanı Asım Kurtoğlu ise her yıl yüzlerce insanın hastalık ya da kaza sonrası kan bulunamadığı için hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Kurtoğlu, şunları kaydetti:

"Buna karşılık, son yıllarda yapılan araştırmalar ülkemizdeki yıllık kan bağışı oranının nüfusun yüzde 1'i kadar olduğunu gösteriyor. Kan bağışı, kan bekleyen kişilerin hayatlarını kurtarmasının yanı sıra kişinin kendi sağlığı açısından da yaşamsal önem taşıyor. Kan bağışında kan hücreleri yenileniyor, bu da daha sağlıklı ve daha güçlü bir vücuda sahip olunmasını sağlıyor. Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü'nün üye ve gönüllülerine bu hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Samsun'daki tüm STK'ları ve vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun