Kovid-19 sürecinde sosyal medya platformlarının yaptığı yenilikler incelendi
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Kovid-19 sürecinde sosyal medya platformlarının yaptığı yenilikler incelendi

Kovid-19 sürecinde sosyal medya platformlarının yaptığı yenilikler incelendi
06.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:42

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde en çok kullanılan sosyal medya platformlarının yaptığı yenilikleri mercek altına aldı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde en çok kullanılan sosyal medya platformlarının yaptığı yenilikleri mercek altına aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, dünyada küresel pandemi ilan edilmesine neden olan ve Türkiye'de de etkisini sürdüren Kovid-19 ile bireylerin sosyal medya kullanımının artış gösterdiği belirtildi.

Haberden eğlenceye, görüntülü sohbetten eğitime geniş kullanım alanının oluştuğu sosyal medyada, platformlarda kullanıcılar için birtakım yeniliklerin getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Instagram, Türkiye kullanıcılarına pandemi sürecinde 5 yeni özellik sundu. İlk olarak birçok ülkede kullanılabilen Instagram müzik etiketini Türkiye'deki kullanıcılara açtı. Türkiye'deki kullanıcıları, yeni müzik etiketi ile hikayelerine artık fon müziği ekleyebiliyor. Instagram, müzik etiketinden sadece günler sonra challenge, yani 'meydan okuma özelliğini' getirdi. Hikayelerde challange etiketi kullanılarak Instagram'da kişiler diğer kullanıcılar ile challange yapabilecek.

Facebook tarafından hayata geçirilen anı hesabı uygulaması için Instagram'da da çalışmalar sürüyor. Uygulama, hayatını kaybeden kullanıcılarının profillerini anı hesabına dönüştürmek için kolları sıvadı. Canlı yayınlarda belirli kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yapabilme imkanı sunan yeni özelliği test eden Instagram, koronavirüs günlerinde kullanıcılarında farkındalık oluşturmak için hikayelerde kullanılabilecek 'teşekkür saati' ve 'evde kal' etiketlerini de kullanıma sundu."

Facebook görüntülü konuşmaya yöneldi

Açıklamada, Facebook'un da görüntülü konuşmaya yöneldiğine işaret edilerek, şunlar aktarıldı:

"Facebook, bu günlerde kullanımı artan grup görüntülü sohbetler için Messenger Rooms'u kullanıma sundu. Yeni özellikle Messenger ya da Facebook üzerinden oluşturulan odalarda zaman sınırlaması olmadan sohbet edilebilecek. Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerine katılmak için bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmak gerekmiyor. Facebook geçtiğimiz dönemlerde Facebook Live'da var olan 'konukla yayın yapma' özelliğini kaldırmıştı. Koronavirüs ile sosyal medyada sıklaşan canlı yayın yapma trendi sonrası kararını değiştirerek bu özelliği tekrar kullanıma sunacağını duyurdu. Facebook hikayelerinde fotoğraf veya video paylaşıldığında, hikaye görüntülenirken çalacak bir şarkı eklenebiliyor."

Twitter'dan "Koronavirüs Kontrol Paneli"

Twitter'ın ise araştırmacıların Kovid-19 hakkındaki tweetlere daha kolay erişmesini sağlayacak "Koronavirüs Kontrol Paneli" özelliğini duyurduğu anımsatılan açıklamada, salgınla ilgili günlük 10 milyona yakın tweeti incelemeleri için araştırmacılara ve geliştiricilere bir kontrol paneli sunulacağı bildirildi.

Twitter'da koronavirüs döneminde doğru bilginin kaynağına ulaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla sağlık çalışanlarının hesaplarının doğrulanmasına da öncelik verildiği vurgulanan açıklamada, doğrulamaya öncelik vermek amacıyla yetkili bir sağlık kuruluşu veya kuruluşla ilişkilendirilmiş e-posta adresi olan sağlıkçıların hesapları için "mavi tik" uygulanacağı kaydedildi.

Whatsapp'tan yalan habere karşı önlem

Görüntülü görüşmenin zirve yapmasıyla Whatsapp'ın da harekete geçtiğine dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce en fazla 4 kişi ile yapılabilen görüntülü görüşmelerin kişi sınırı yeni güncellemeyle 8 kişiye yükseltildi. Ayrıca koronavirüs hakkında yalan ve provokatif haberlerin yayıldığı başlıca sosyal medya ortamlarından olan Whatsapp, bu duruma karşı önlem aldı. Artık kullanıcılar bir mesajı sadece 1 kişiye iletildi özelliğini kullanarak gönderebilecek."

Açıklamada, kısa video uygulaması TikTok'un da Kovid-19 döneminde kullanıcıların hayır kurumlarına bağış yapmasını kolaylaştıracak bir özelliğini duyurduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Manşet

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