Kovid-19 sürecinde sanal turların gözde rotası İstanbul oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kovid-19 sürecinde sanal turların gözde rotası İstanbul oldu - Haberler
Koronavirüs, İstanbul, Güncel

Kovid-19 sürecinde sanal turların gözde rotası İstanbul oldu

Mobil seyahat uygulaması Piri'nin Kurucusu Tülin Yücel Altaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle evde kalanların sanal turlara ilgi gösterdiğini ve bazı şehirlerin turlarının öne çıktığını belirterek, "İstanbul'u özleyenler var.

19.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:25
Kovid-19 sürecinde sanal turların gözde rotası İstanbul oldu

Mobil seyahat uygulaması Piri'nin Kurucusu Tülin Yücel Altaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle evde kalanların sanal turlara ilgi gösterdiğini ve bazı şehirlerin turlarının öne çıktığını belirterek, "İstanbul'u özleyenler var. Bu nedenle İstanbul en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Genel bakıldığında ise Dublin, Prag, Amsterdam ve Kapadokya ilgi görüyor." dedi.

Altaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital rehberlik sağlayan uygulamanın, ismini ünlü Türk kaşif ve kartograf Piri Reis'ten aldığını söyledi.

Sanal turları, uzman isimlerin ve seyahat yazarlarının sesli anlatımlarıyla sunduklarını anlatan Altaş, "Bir konu anlatıyorsak ve örneğin bu yemek kültürü ise yemek alanında en iyi kimle çalışabiliriz buna bakıyoruz. Örneğin Vedat Milor'un kendi sesiyle anlattığı 4 lezzet rotamız var. Yurt dışında da en iyi rehberlerle içerik üretiyoruz. Londra'daki rehberimiz Ruth Polling, ödüllü bir rehber." diye konuştu.

Altaş, bir şehri en iyi bilenden dinleyerek gezmenin güzel bir deneyim olduğunu, ancak bunun her zaman mümkün olmadığını belirterek, "Rehberli turlara bütçesi yetmeyenler, bireysel gezmeyi tercih edenler ya da tur gruplarında yer bulamayanlar var. Örneğin, İstanbul'u en iyi anlatan rehberlerden biri olan Saffet Emre Tonguç ile çalışıyoruz. Kendisinin turları çok hızlı doluyor, yer bulunamayabiliyor. İşinin piri böyle isimleri erişilebilir kılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"500 bin gezgin sanal tur yapıyor"

"Uygulama, konumunuzu algılıyor ve oranın hikayesini anlatmaya başlıyor, bir sonraki noktaya da navigasyonla adım adım sizi yönlendiriyor. Yerinde tur deneyiminin yanı sıra; evde, yolda, istenilen yerde de sanal tur gerçekleştirilebilir." diyen Altaş, "Kullanıcılarımızın büyük bölümü gitmeden önce o şehre hazırlanmak ya da bir sonraki seyahati için ilham toplamak için turlarımızı önce uzaktan dinliyor. Bunun yanı sıra sesli turlarımızın, seyahat alanındaki podcast ihtiyacını da karşıladığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altaş, 500 bin gezgine hizmet verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"20 ülke, 30 şehirde, 150'den fazla sesli dijital turumuz, 3 binden fazla sesli içeriğimiz bulunuyor. Her turun içerisinde 20-25 durak var. Her durakta da ortalama 3-4 dakika sesli anlatım var.

Gezginler bu turlara erişmek için, Piri mobil uygulamasını telefonlarına ücretsiz indirebiliyor, deneyimlemek istediği turu satın alabiliyor ya da ücretsiz turları dinleyebiliyor. Ücretli turların fiyatı uzunluğuna ve rehberine göre 20-60 TL arasında değişiyor."

"En çok ilgiyi İstanbul, Dublin, Prag, Amsterdam ve Kapadokya görüyor"

Koronavirüs sürecinde bazı şehirlerin sanal turlarının daha fazla ilgi gördüğüne dikkati çeken Altaş, "İstanbul'u özleyenler var. Bu nedenle İstanbul en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Genel bakıldığında ise Dublin, Prag, Amsterdam ve Kapadokya ilgi görüyor." dedi.

Altaş, bu turların yanı sıra podcast tarzında tamamen sesli olan ücretsiz içeriklerin de olduğunu hatırlatarak, "Bu içerikler arasında da 'Topkapı Sarayı'ndan 10 Hikaye', 'Kahvenin Yolculuğu', 'Deyimlerin Şaşırtıcı Hikayesi' ve 'Avrupa'nın En Özel 12 Müzesi' serisi ilgi görüyor." diye konuştu.

İçerik sayısını artırmak ve Türkiye'deki tüm şehirleri kapsamak için çalışmaların sürdüğünü anlatan Altaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda zengin bir anlatıma sahip olan Şanlıurfa Göbeklitepe turumuzu kullanıcılara sunacağız.

Ayrıca turlarımızda sanat yoğun şekilde yer alıyor ve ağırlıklı 25-44 yaş grubunda olan kullanıcılarımızın bu içerikler ilgisini çekiyor. Buna yönelik, bu döneme özel 'Karantinada Sanat' ile her hafta bir sanat eserinin sesli hikayesini ücretsiz sunuyoruz."

"İnsanların mental sağlıklarını ve keşif duygularını canlı tutmalarına yardımcı oluyor"

Altaş, mart ayının başında koronavirüsün etkisiyle insanların seyahatlerini iptal ettiğini, bu sebeple trafiklerinin düştüğünü belirterek, "Evden sanal tur keşfedilince ilgi arttı ve trafiklerimiz eski haline geri döndü. Daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

"Evde Kal, Evde Keşfet" kampanyası başlattıklarını ve her gün ücretli turların içerisinden bazı hikayeleri seçip ücretsiz sunduklarını aktaran Altaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizimle ilk kez bu dönemde tanışan kullanıcılarımız var. Ayrıca, karantina döneminde şirketler bizden abonelik paketi alıp motivasyon amaçlı çalışanlarına hediye ediyor.

Salgının olduğu bu dönemde fiziksel sağlığın yanı sıra mental sağlık da çok önem taşıyor. Piri, insanların mental sağlıklıklarını ve keşif duygularını canlı tutmalarına yardımcı oluyor."

Kovid-19 sürecinde sanal turların gözde rotası İstanbul oldu

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki Haberler
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Halil Sezai Serdar Ortaç Mustafa Keser
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Lionel Messi Abdullah Avcı Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Kovid-19 sürecinde sanal turların gözde rotası İstanbul oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:37:28. #1.15#
title