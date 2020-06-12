Kovid-19 sürecinde özel izinle ekilen domatesler hasat ediliyor
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Kovid-19 sürecinde özel izinle ekilen domatesler hasat ediliyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde özel izinle ekimi yapılan domateslerin hasadına başlandı.

12.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:55

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde özel izinle ekimi yapılan domateslerin hasadına başlandı.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, üretici ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.

Şahin, ilçenin, domates üretiminde Türkiye'nin önemli yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye genelinde üretilen 12 milyon ton domatesin 1 milyon 200 bin tonunu Mersin üretiyor. Erdemli'de de 23 bin dekar alanda 600 bin ton ürün toplanıyor. İlçe olarak ülke ekonomisine katma değer sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin de Kovid-19 sürecinde özel izinle toprakla buluşturulan domateslerin dış satım için hazır olduğunu dile getirdi.

Şahin, salkım, çeri, kokteyl, pembe ve köy domatesi çeşitlerinin üretiminin de bölgede yaygınlaştığını belirterek şunları ifade etti:

"Çiftçilerimiz artık Tarım ve Orman Müdürlüğü önderliğinde, zirai ilaç bayileriyle birlikte hassas davranıp dikimden hasada kadar doğabilecek olumsuzlukların önüne geçmekteler. Çiftçimiz artık hangi ülke nasıl domates istiyor biliyor ve ona göre üretiyor. Pandemi döneminde üretim yapan çiftçilerimizi kutluyor, tüm tüccar ve alıcıları ilçemize bekliyoruz."

Üretici Halil Şahin de ilk ürünlerin kilogramının 2,5 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Kovid-19 sürecinde özel izinle ekilen domatesler hasat ediliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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