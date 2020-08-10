Kovid-19 sürecinde mezun olan öğrencilerine "temsili törenle" kep giydirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 sürecinde mezun olan öğrencilerine "temsili törenle" kep giydirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde öğrencilerinden ayrı kalan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, onlarla kampüste sosyal mesafe kuralları çerçevesinde buluşup hasret gideriyor, iptal edilen mezuniyet törenleri nedeniyle de bazılarına temsili törenle kep giydiriyor.

Kovid-19 sürecinde mezun olan öğrencilerine
10.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:03

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde öğrencilerinden ayrı kalan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, onlarla kampüste sosyal mesafe kuralları çerçevesinde buluşup hasret gideriyor, iptal edilen mezuniyet törenleri nedeniyle de bazılarına temsili törenle kep giydiriyor.

Yaklaşık 70 bin öğrencisi bulunan Ege Üniversitesi Bornova Yerleşkesi, Kovid-19'dan dolayı verilen zorunlu eğitim arası sırasında adeta sessizliğe büründü.

Öğrenciler bu dönemde eğitimlerini uzaktan on-line programlarla tamamladı. Öğrencilerle kurduğu iletişimle dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da bu ayrılık sürecinde sosyal medya kanalları ve bilgisayar ortamında yapılan canlı yayınlarla onlarla bir araya geldi.

Kampüse gelmek isteyen öğrencilerin isteklerini kırmayan Budak, sosyal mesafe kurallarına uyarak onlarla açık alanda buluşup hasret gideriyor.

Rektör Budak, Kovid-19 nedeniyle mezuniyet törenleri iptal edilen bazı öğrencilerin kep giyme arzusunu da sosyal mesafe kuralları doğrultusunda yerine getiriyor.

Öğrencilerine kampüste temsili törenle kep giydirip hatıra fotoğrafı çektiren Budak, salgın sonrası düzenlenecek mezuniyet törenlerini iple çekiyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, AA muhabirine, dünyanın ve Türkiye'nin salgın sürecinde zor günler yaşadığını söyledi.

Öğrenci odaklı bir üniversite olma hedefi koyduklarını belirten Budak, "Öğrencisiz bir üniversite ve kampüsü düşünülemez. Kovid-19 sürecinde okullara ara verilmesiyle öğretim üyelerinden personellerimize kadar hepimiz kendimizi masum ve öksüz hissettik. Evlatlarımız bir anda tatile gitti ve bu süre çok uzadı. Onlar bedenen evlerinde olmalarına rağmen on-line olarak üniversitelerinden yine kopmadılar. Gençlerin sağlığı her şeyden önce gelir." dedi.

Eğitime verilen arada öğretim üyelerinin Kovid-19 aşısı konusunda çalışmalar yaptığını dile getiren Budak, diğer taraftan da Azerbaycan'daki doktorlara pandemi konusunda eğitimler verdiklerini ifade etti.

"Öğrencisiz kampüs çekilmiyor"

Türkiye'nin aldığı önlemler ve uyguladığı sağlık politikaları nedeniyle Kovid-19 sürecini oldukça başarılı yürüttüğünü vurgulayan Budak, şunları kaydetti:

"Biraz normalleşme sürecine girdik. Umuyoruz ki bu sonbahar döneminde salgını önemli ölçüde atlatırız. Öğrencilerimizle yine kampüste buluşmayı çok istiyorum. Süreç uzadıkça öğrencisiz kampüs çekilmiyor. Ögrencilerimizle kucaklaşmak istiyoruz. Öğrencilerimizi o kadar özledik ki onları inşallah davul zurnayla karşılamak istiyoruz. Öğrencilerimiz de bize ulaşarak, kampüse gelerek eğitimlerini örgün eğitim olarak almak istediklerini belirtiyor."

Budak, eğitimlerin on-line devam etmesi durumunda ise gerekli altyapı çalışmalarını yaptıklarını sözlerine ekledi.

Bu yıl üniversitenin psikoloji bölümünden mezun olan Erkan Çelik de Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Uzaktan eğitim sisteminin bu süreçte etkili olduğunu belirten Çelik, "Sınavlarımıza girip okulumuzu tamamladık. Kovid-19 önlemleri kapsamında mezuniyet töreni olmadığı için içimiz biraz buruktu ama sağ olsun Rektörümüze ulaştık, bizi kırmadı. Arkadaşımla benim için ufak bir mezuniyet töreni yaptı. Çok mutlu oldum." dedi.

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun olan Mithat Aktaş ise kep giymeden mezun olduğu için üzüldüğünü ama Budak'a sosyal medyadan ulaşmalarının ardından bu isteklerini geri çevirmediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Dünya
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Sağlık
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi Magazin
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi Güncel
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Magazin
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ümit Dündar Yaşar Güler Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Coşkun Sabah Ufuk Bayraktar Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Fatih Terim Caner Erkin Mustafa Cengiz Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Bursa Otobüs Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kovid-19 sürecinde mezun olan öğrencilerine "temsili törenle" kep giydirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 11:06:54. #1.15#
title