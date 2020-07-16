Kovid-19 sürecinde makarnaya talep arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 sürecinde makarnaya talep arttı

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde makarnaya talebin arttığını belirterek, yılın ilk 6 ayındaki tüketimin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 yükselerek 400 bin tona ulaştığını belirtti.

16.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:09

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde makarnaya talebin arttığını belirterek, yılın ilk 6 ayındaki tüketimin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 yükselerek 400 bin tona ulaştığını belirtti.

Külahçıoğlu, AA muhabirine, salgınla mücadele sürecinde tüketicilerin makarnayı hem ekonomik hem de sağlıklı olmasından dolayı çokça tercih ettiğini söyledi.

Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan itibaren makarnaya yoğun bir talep yaşandığını vurgulayan Külahçıoğlu, "Türkiye'de ilk vakanın açıklanmasının ardından yaşanan 10 günlük süreçte iç tüketim yüzde 300 arttı. Yılın ilk 6 ayındaki tüketim ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 400 bin tona ulaştı." dedi.

Külahçıoğlu, yıllık üretim kapasitesi 3 milyon ton olan makarna sanayicilerinin, salgın sürecinde iyi bir performans sergilediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir panik ortamı oluşmuştu. Süreci tüketicilere, marketlere iyi bir şekilde anlattık ve ihracatı öteleyerek iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldik. Bunda da başarılı olduk. Yaklaşık 10-15 günlük süreçte, raflarda ürün bulunurluğu doğru düzeye geldi. Sabah boşalsa da öğlen saatlerinde makarnalar raflardaki yerini aldı. Bu rahatlamayla tüketiciler de makarnayı rahatlıkla bulabildiler. Sektörümüzün bu aşamada iyi bir sınav verdiğine inanıyoruz."

"Makarnaya ulaşımda sıkıntı yaşanmaz"

Makarna sektörünün her koşula hazırlıklı olduğunun altını çizen Külahçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek personel kalitesi gerekse hijyen anlamında bu tür süreçleri nasıl yöneteceğimizi öğrendik. Lojistik, depolama, stok seviyelerinin doğru tutulması anlamında çok önemli dersler aldık. Perakende sektörü ve tüketiciler de daha bilinçli hareket edeceklerdir. İnşallah olmaz ama önümüzdeki süreçte ikinci bir dalga olması durumunda makarnaya ulaşımda sıkıntı yaşanmayacağını bugünden ilan edebiliriz."

Külahçıoğlu, Türk halkının makarna ile adeta "yeniden tanıştığını" ifade ederek, otel, restoran ve kafelerin kapatılmasıyla daralan ev dışı tüketim pazarının, ev içi tüketimdeki artışla dengelendiğini aktardı.

Yeni normal dönemle açılan işletmeler ile tüketimin daha da artmasını beklediklerini belirten Külahçıoğlu, "Kişi başı makarna tüketiminde dünya sıralamamızın artacağını öngörüyoruz. Türkiye, şu anda kişi başı 8,1 kilogramlık tüketimle dünyada 11. sırada. Bunun en az 2 sıra üzerine, 9'uncu sıraya yükseleceğimizi tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"İhracatı karşılamak için daha fazla buğdaya ihtiyacımız var"

Külahçıoğlu, Türkiye makarna ihracatının, yılın ilk yarısında yüzde 25 artışla 360 milyon doları geçtiği bilgisini verdi.

Dünyada 160 ülkeye makarna ulaştıran ve ihracatı günden güne yükselen Türkiye'nin, buğday ihtiyacının da arttığını aktaran Külahçıoğlu, şunları dile getirdi:

"Buğdayda hasat haziran ayında başladı. Miktar ve kalite anlamında oldukça verimli bir yıl olduğunu düşünüyoruz. Uzun vadede bakıldığında, ülkemizin makarnalık buğday ihtiyacı her yıl artarak devam ediyor. Makarnalık durum buğdayı, bulgurda da kullanılan bir ham madde. Her iki ürünün de iç tüketim ve ihracat rakamları arttığı için uzun vadede ham madde üretimini mutlaka arttırmamız gerekir. Aksi takdirde artan ihracatı karşılamak için daha fazla ithalat yapmak durumunda kalacağız. Aslında buğday üretimimiz, iç tüketime yeterli ancak ihracatı karşılamak için daha fazla buğdaya ihtiyacımız var."

Külahçıoğlu, buğday ekim alanlarının arttırılması gerektiğini vurgulayarak, "Ekilmedik bir karış tarımsal alanın kalmaması yönünde bir tavsiyemiz, talebimiz var. Çiftçinin mutlaka çok yönlü desteklenmesi lazım. Kovid-19 süreci bizlere şunu gösterdi, paranız olsa da başka ülkelerden istediğiniz zaman ürün alamayabiliyorsunuz. Buğday, çok stratejik bir ürün. Bunun önemi daha da fazla ortaya çıktı. Dolayısıyla bizim bu konuda mutlaka hızlı bir aksiyon almamız lazım." ifadesini kullandı.

Kovid-19 sürecinde makarnaya talep arttı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 3. Sayfa
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı Magazin
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü Dünya
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği Politika
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Celal Adan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Özkan Uğur Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Adem Büyük Ünal Karaman Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Darbe Şehit Twitter Ayasofya
Şu an buradasınız: Kovid-19 sürecinde makarnaya talep arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 12:20:26. #1.15#
title