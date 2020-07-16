HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kovid-19 sürecinde makarnaya talep arttı

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde makarnaya talebin arttığını belirterek, yılın ilk 6 ayındaki tüketimin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 yükselerek 400 bin tona ulaştığını belirtti.

Kovid-19 sürecinde makarnaya talep arttı
16.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:42

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde makarnaya talebin arttığını belirterek, yılın ilk 6 ayındaki tüketimin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 yükselerek 400 bin tona ulaştığını belirtti.

Külahçıoğlu, AA muhabirine, salgınla mücadele sürecinde tüketicilerin makarnayı hem ekonomik hem de sağlıklı olmasından dolayı çokça tercih ettiğini söyledi.

Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan itibaren makarnaya yoğun bir talep yaşandığını vurgulayan Külahçıoğlu, "Türkiye'de ilk vakanın açıklanmasının ardından yaşanan 10 günlük süreçte iç tüketim yüzde 300 arttı. Yılın ilk 6 ayındaki tüketim ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 400 bin tona ulaştı." dedi.

Külahçıoğlu, yıllık üretim kapasitesi 3 milyon ton olan makarna sanayicilerinin, salgın sürecinde iyi bir performans sergilediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir panik ortamı oluşmuştu. Süreci tüketicilere, marketlere iyi bir şekilde anlattık ve ihracatı öteleyerek iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldik. Bunda da başarılı olduk. Yaklaşık 10-15 günlük süreçte, raflarda ürün bulunurluğu doğru düzeye geldi. Sabah boşalsa da öğlen saatlerinde makarnalar raflardaki yerini aldı. Bu rahatlamayla tüketiciler de makarnayı rahatlıkla bulabildiler. Sektörümüzün bu aşamada iyi bir sınav verdiğine inanıyoruz."

"Makarnaya ulaşımda sıkıntı yaşanmaz"

Makarna sektörünün her koşula hazırlıklı olduğunun altını çizen Külahçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek personel kalitesi gerekse hijyen anlamında bu tür süreçleri nasıl yöneteceğimizi öğrendik. Lojistik, depolama, stok seviyelerinin doğru tutulması anlamında çok önemli dersler aldık. Perakende sektörü ve tüketiciler de daha bilinçli hareket edeceklerdir. İnşallah olmaz ama önümüzdeki süreçte ikinci bir dalga olması durumunda makarnaya ulaşımda sıkıntı yaşanmayacağını bugünden ilan edebiliriz."

Külahçıoğlu, Türk halkının makarna ile adeta "yeniden tanıştığını" ifade ederek, otel, restoran ve kafelerin kapatılmasıyla daralan ev dışı tüketim pazarının, ev içi tüketimdeki artışla dengelendiğini aktardı.

Yeni normal dönemle açılan işletmeler ile tüketimin daha da artmasını beklediklerini belirten Külahçıoğlu, "Kişi başı makarna tüketiminde dünya sıralamamızın artacağını öngörüyoruz. Türkiye, şu anda kişi başı 8,1 kilogramlık tüketimle dünyada 11. sırada. Bunun en az 2 sıra üzerine, 9'uncu sıraya yükseleceğimizi tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"İhracatı karşılamak için daha fazla buğdaya ihtiyacımız var"

Külahçıoğlu, Türkiye makarna ihracatının, yılın ilk yarısında yüzde 25 artışla 360 milyon doları geçtiği bilgisini verdi.

Dünyada 160 ülkeye makarna ulaştıran ve ihracatı günden güne yükselen Türkiye'nin, buğday ihtiyacının da arttığını aktaran Külahçıoğlu, şunları dile getirdi:

"Buğdayda hasat haziran ayında başladı. Miktar ve kalite anlamında oldukça verimli bir yıl olduğunu düşünüyoruz. Uzun vadede bakıldığında, ülkemizin makarnalık buğday ihtiyacı her yıl artarak devam ediyor. Makarnalık durum buğdayı, bulgurda da kullanılan bir ham madde. Her iki ürünün de iç tüketim ve ihracat rakamları arttığı için uzun vadede ham madde üretimini mutlaka arttırmamız gerekir. Aksi takdirde artan ihracatı karşılamak için daha fazla ithalat yapmak durumunda kalacağız. Aslında buğday üretimimiz, iç tüketime yeterli ancak ihracatı karşılamak için daha fazla buğdaya ihtiyacımız var."

Külahçıoğlu, buğday ekim alanlarının arttırılması gerektiğini vurgulayarak, "Ekilmedik bir karış tarımsal alanın kalmaması yönünde bir tavsiyemiz, talebimiz var. Çiftçinin mutlaka çok yönlü desteklenmesi lazım. Kovid-19 süreci bizlere şunu gösterdi, paranız olsa da başka ülkelerden istediğiniz zaman ürün alamayabiliyorsunuz. Buğday, çok stratejik bir ürün. Bunun önemi daha da fazla ortaya çıktı. Dolayısıyla bizim bu konuda mutlaka hızlı bir aksiyon almamız lazım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı 3. Sayfa
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı Magazin
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 3. Sayfa
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 3. Sayfa
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı 3. Sayfa
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği Politika
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 'Opsiyonlanma' oyununa sakın kanmayın
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! "Opsiyonlanma" oyununa sakın kanmayın
Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım şike davasında adliyeye geldi
Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım şike davasında adliyeye geldi
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Halife Hafter Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Ece Erken Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Gökhan Gönül Ali Şansalan Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Darbe Şehit Twitter Ayasofya
Şu an buradasınız: Kovid-19 sürecinde makarnaya talep arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 11:42:19. #1.15#
title