Kovid-19 sürecinde kullanılan maskeler "yüz tanıma becerisini azaltıyor"
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Kovid-19 sürecinde kullanılan maskeler "yüz tanıma becerisini azaltıyor"

23.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:18
Kovid-19 sürecinde kullanılan maskeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kullanılan maskelerin, bireylerin yüz tanıma becerisini azalttığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kullanılan maskelerin, bireylerin yüz tanıma becerisini azalttığı bildirildi.

İsrail'de çıkan The Jarusalem Post'un haberine göre, ABD'nin York ve İsrail'in Ben-Gurion üniversitelerinde görevli bilim insanlarının, maske takan kişilerin yüzlerinin tanınması ve algılanmasında yaşanan zorluğa dair bir araştırma yürüttü.

Araştırmada, Kovid-19 virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla kullanılan yüz maskelerinin, bireylerde yüz tanıma ve algılama becerisini olumsuz yönde etkilediği tespit edildi.

Çalışmada, 500 kişiye yüz algılama ve tanımayı ölçmek için Cambridge Yüz Hafıza Testi'ne benzer çevrimiçi bir test yapıldı.

Test sırasında maskeli ve maskesiz yüzler kullanıldı, maskenin, yüzün tanınmasında başarı oranını yüzde 15 azalttığı görüldü.

Araştırmacılar, insanların artık kişiyi doğru tanımak için gözlerine, yanaklarına ve diğer görünür işaretlere bakmak zorunda olduklarını belirtti.

Bilim insanları, "Yüzler, en önemli görsel uyarıcılar arasındadır ve iletişim kurmada eşsiz rol oynarlar." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın ayrıntıları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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