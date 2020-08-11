Kovid-19 sürecinde Kolombiya'nın gıda güvenliğinin anahtarı; Arıcılık
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bölgenin drone görüntüleri Bal üreticisinin kovanlarla ilgilenmesi Bal üreticisi Willington Niño ile röportaj Kovanlardan detay BOGOTA - Tarım ilaçlarının gelişigüzel kullanımı ve yanlış zamanlama ile gerçekleştirilen fumigasyon yönteminin (zararlılardan korunma metodu) kitlesel...
11.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:12
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bölgenin drone görüntüleri
Bal üreticisinin kovanlarla ilgilenmesi
Bal üreticisi Willington Niño ile röportaj
Kovanlardan detay BOGOTA - Tarım ilaçlarının gelişigüzel kullanımı ve yanlış zamanlama ile gerçekleştirilen fumigasyon yönteminin (zararlılardan korunma metodu) kitlesel arı ölümüne neden olduğu Kolombiya'da arıların korunması ve arıcılık büyük önem taşıyor. Her biri yaklaşık 60.000 arıdan oluşan 200 kovanın olumsuz etkilendiği ülkede, Cundinamarca bölgesindeki arıcılık faaliyetiyle uğraşanlar, özellikle Kovid-19 sürecinde bölgedeki tarlaların dengesini sağlamak ve insanlara besin sağlayan bitkilerin polinasyonu (tozlaşma) adına, arıları korumak için yoğun çaba harcıyor.
Kaynak: AA