"Kovid-19 sürecinde kendini yenileyen tabiattaki kazanımların kaybedilmemesi" uyarısı
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"Kovid-19 sürecinde kendini yenileyen tabiattaki kazanımların kaybedilmemesi" uyarısı

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kullanılmayan tabiatın kendini yenilediğini belirterek, "Taşıma kapasitesinin üzerinde yoğun kullanımlar, bu tür alanlarda tamiri mümkün olmayan zararlara sebebiyet verebilir.

06.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:30

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kullanılmayan tabiatın kendini yenilediğini belirterek, "Taşıma kapasitesinin üzerinde yoğun kullanımlar, bu tür alanlarda tamiri mümkün olmayan zararlara sebebiyet verebilir. Koruma kullanma dengesini gözeterek bu alanların sürdürülebilir kullanma ilkeleri doğrultusunda kullanılmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında ormancılık ve tabiat turizmi alanında 2018 yılında ihtisas üniversitesi seçilen Kastamonu Üniversitesinin ihtisaslaşma koordinatörlüğü görevini de yürüten Küçük, ormancılıkla ilgili çalışmalar gerçekleştirdi.

Küçük, AA muhabirine, Kovid-19'un tüm dünyayı derinden etkilediğini belirtti.

Kovid-19'un ekonomik, sosyal ve kültürel boyutta birçok etkisi olduğuna işaret eden Küçük, toplumun önemli kesiminin doğada bulunamaması sonucu tabiatın kendini yenileme, rehabilite etme sürecinin yaşandığını anlattı.

Normalleşme sürecinde insanların artık doğada vakit geçirdiğine dikkati çeken Küçük, şöyle devam etti:

"Burada şuna dikkat çekmek lazım. Bir süre evlerde kalan insanların normalleşme sürecinde bu ihtiyacını karşılama noktasında tabiat alanlarında, ormanlık alanlarda piknik yapmaları, faaliyetlere katılmalarının da belli bir düzeni olması gerekiyor. Bu süreç içindeki kazanımları kısa sürede kaybedebiliriz. Taşıma kapasitesinin üzerinde yoğun kullanımlar, bu tür alanlarda tamiri mümkün olmayan zararlara sebebiyet verebilir. Koruma kullanma dengesini gözeterek bu alanların sürdürülebilir kullanma ilkeleri doğrultusunda kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde meydana gelecek tahribatın tamiri için daha uzun sürelere ihtiyaç olur."

Ormanlık alanları kullananlara belirli bir yere yığılmamalarını öneren Küçük, "Aynı yerlerin sürekli kullanılmaması gerekiyor. Yenilenme sürecine giren ekosistemin aralıksız kullanılması durumunda tamiratı mümkün olmuyor. Aynı yerlerin değil de farklı yerlerin belirli periyotlarla süreklilik arz etmeyecek şekilde kullanılması faydalı olacaktır. Ailesiyle pikniğe, ormanlık alana ya da tabiat parkına giden vatandaşlarımızın belirli mesafelerde geniş alanları kullanması daha uygun olacaktır. Dar alanlarda çok fazla kişinin aynı alanı kullanması, alan üzerinde taşıma kapasitesinin üzerinde kullanım meydana getireceğinden yıpranmalar meydana getirebilir." ifadelerini kullandı.

Küçük, Kovid-19 ile doğa alanları ile köylerin çok daha kıymetli hale geldiğini vurgulayarak, ormanlık alanların gelecek kuşaklara güzel şekilde aktarılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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