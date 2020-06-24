HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kovid-19 sürecinde kendi çayını toplayan üretici kaliteyi artırdı

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üreticinin kendi çayını kendisinin toplamasının yaş çay bahçelerinin sağlığı ve geleceği için iyi olduğunu, kuru çay kalitesini de artırdığını söyledi.

Kovid-19 sürecinde kendi çayını toplayan üretici kaliteyi artırdı
24.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:28

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üreticinin kendi çayını kendisinin toplamasının yaş çay bahçelerinin sağlığı ve geleceği için iyi olduğunu, kuru çay kalitesini de artırdığını söyledi.

Doğu Karadeniz'de; Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 787 bin 692 metrekare alanda gerçekleştirilen çay hasadı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarıdan gelen yabancı işçiler gelemeyince üreticiye kaldı.

Yaş çay üreticilerinin kendi imkanları ile oluşturdukları ekiplerle toplama işlemi gerçekleştirilirken çay belgesi sahibi 199 bin 645 üretici birbirine yardımı da ihmal etmedi.

Çok az miktarda Türkiye içerisindeki işçilerle gerçekleştirilen çay tarımında yetkililer bahçelerin de yeniden canlandığını aktardı.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta başladıkları 1. sürgün yaş çay döneminde 245 bin tonun üzerinde alım gerçekleştirdiklerini, Ramazan Bayramı'nda da alım yaparak üreticilerin sıkıntı yaşamaması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kovid-19 salgını süreci ile alımların başladığını ifade eden Alim, süreci üreticilerin menfaati doğrultusunda yönettiklerini söyledi.

Çay hasadını üreticilerin kendilerinin yaptığını anlatan Alim, şöyle konuştu:

"Yerli ve yabancı işçiler çayın hasadında çok az görev aldı. Üreticiler yıllar sonra ilk kez çayın aile ürünü olduğu gerçeğini gördü. Üretici ailece bahçeye girerek hasadını yaptı. Çay kesinlikle dalında kalmadı. Biz de verdiğimiz söz gereği hiçbir üreticimizi mağdur etmedik. ÇAYKUR kendilerine gelen çayın tamamını kota nispetinde aldı. Sürgünde 245 bin ton yaş çay alıp 50 bin ton kuru çay ürettik. Nöbetçi fabrikalarımızda alımlar devam ediyor. Bir kaç gün içinde 246 bin tona çıkabilir."

Güzel bir kampanya gerçekleştiğinin altını çizen Alim, "Hastalık döneminde aldığımız tüm önlemleri uyguladık. Uygulama sonucunda 46 çay fabrikası, 3 bine yakım alım evinde hiçbir olumsuzluk yaşamadan güzel bir kampanya tamamladık." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminin üreticiler açısından fırsata dönüştüğünü aktaran Alim, "Üretici kendi çayını kendisi toplamış olduğu için hem bitkinin sağlığı ve geleceği için iyi oldu hem de yurt dışına gidecek paralar üreticinin cebinde kaldı. Tüketici açısından ise çok daha kaliteli bir ürün elde ettik." dedi.

Birinci sürgünde elde edilen tecrübe ile ikinci sürgünün daha kolay geçeceğine inandıklarının altını çizen Alim, "Bu sürgünde toplama süreci belli bir sürece yayılacağı için daha kaliteli ve sağlıklı bir kampanya geçireceğimizi düşünüyorum. Birinci sürgünü 30 günde tamamladık. Çayın geç gelmesi nedeni ile tarihinde ilk kez bayram boyunca çay aldık. Hiçbir terslik olmadan süreci tamamlamış olduk. İkinci sürgün için üreticilerimizin toplaması kaydıyla bir aile havasında bahçede olmalıyız. Okulların tatil olması nedeniyle herkes bahçede olursa çok daha sağlıklı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayı ödemeleri gelecek hafta

Yaş çay bedelinin aynı ay içinde ödendiğine dikkati çeken Alim, mayıs ayına ilişkin bedellerin ise planlandığını üretici hesaplarına gelecek hafta aktarılacağını söyledi.

ÇAYKUR'un mayıs ayı sürecinde üreticilerden 100 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirdiğini vurgulayan Alim, bunun karşılığında üreticilere yaklaşık 350 milyon lira ödeme yapacaklarını belirtti.

Alim, ödemelerin gelecek hafta pazartesi ve salı günü hesaplara aktarılacağını ve üreticilerin bir gün sonra hesaplarındaki parayı çekebileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek Ekonomi
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar Ekonomi
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı Ekonomi
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak Ekonomi
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor Ekonomi
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Kovid-19 sürecinde kendi çayını toplayan üretici kaliteyi artırdı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 11:28:21. #1.15#
title