Kovid-19 sürecinde kanser hastalarının tedavileri ertelenmemeli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kanser hastalarının tedavilerinin aksatılmamasının önemine işaret ederek, "Tedaviden faydalanma oranı yüksek olan lenfoma, meme kanseri, akciğer kanseri hastaları ile özellikle...

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kanser hastalarının tedavilerinin aksatılmamasının önemine işaret ederek, "Tedaviden faydalanma oranı yüksek olan lenfoma, meme kanseri, akciğer kanseri hastaları ile özellikle lösemi hastalarının tedavilerini erteleyemezsiniz." dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Demirer, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde kanser hastalarının tedavisi ve aşılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kemoterapi gören kanser hastalarının, bağışıklıklarının düştüğüne ve tedavileri için sıklıkla hastaneye gitmeleri gerektiğine dikkati çeken Demirer, "Bu grubun öncelikli olması, aşılanması gerekiyor. Çünkü bu grupta olası bir Kovid-19 enfeksiyonu, çok ağır komplikasyonlara yol açabileceği gibi ölüm oranlarını da artıracaktır. Bu nedenle, bu grubun, birinci aşamaya, sağlık çalışanlarından sonra gelen 65 yaş ve üstündekilerin bulunduğu gruba konularak yaşa bakılmaksızın aşılanması gerekiyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Taner Demirer, şu ana kadar Kovid-19 aşısı yapılan yaşlılarda ciddi yan etki görülmediğine işaret ederek, "Kanser hastalarına da kemoterapiden 2 hafta sonra aşıları yapılabilir." ifadesini kullandı.

"Kanser hastalarında tedavinin aksatılmaması elzem"

Kanser hastalarının, Kovid-19 sürecinde tedavilerinin aksatılmamasının önemine işaret eden Demirer, "Bazı hastalıklarımız var ki tedavisini ertelememek gerekiyor. Tedaviden faydalanma oranı yüksek olan lenfoma, meme kanseri, akciğer kanseri hastaları ile özellikle lösemi hastaları, bunların tedavilerini erteleyemezsiniz. Bu grup hastaların düzenli olarak tedavilerini almaları gerekiyor." dedi.

Demirer, hastaların tedavileri için hastaneye giderken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayı ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kanser hastalarının, kemoterapi ünitesinde işleri bittikten sonra hemen çıkmaları, mümkünse 2 maske ve siperlik kullanmaya dikkat etmeleri gerekiyor. Bu hastalarımızın tedavi dışında olağan zamanlarda, kapalı ve kalabalık yerlerde bulunmaması gerekiyor." uyarılarında bulundu.

Prof. Dr. Taner Demirer, Kovid-19 ile mücadele kapsamında hastanelerde tedbirlerin azami seviyede alındığını belirterek, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, temizlik ve günlük dezenfeksiyonun yapılması, hastaların kemoterapi aldığı yerlerin dezenfektanlarla temizlenmesi gibi uygulamalar hastanelerde yapılıyor. İnsanların bireysel olarak tedbirlere dikkat etmesi de son derece önemli." şeklinde konuştu.

Ulusal Kanser Tarama Programı taramaları Kovid-19 tedbirleriyle devam ediyor

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre kanserde erken teşhis için büyük önem taşıyan Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamındaki taramalar, Kovid-19 salgını nedeniyle Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi doğrultusunda alınan tedbirlerle devam ediyor.

Program kapsamında meme kanseri taraması 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi ve 2 yılda bir mamografi çekilerek yapılıyor.

Rahim ağzı kanseri için 30- 65 yaş arası tüm kadınlara 5 yılda bir HPV- DNA ve smear testi yaptırılması öneriliyor.

Kalın bağırsak kanseri taraması da 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi (GGK) ile gerçekleştiriliyor ve 10 yıl da bir kolonoskopi tavsiye ediliyor.

Tarama sonrasında pozitif ya da şüpheli bulunan kişiler ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor ve ileri tetkikler yapılıyor. Teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yürütülüyor.

Türkiye'de hem taramaları artırmak hem de sağlık okuryazarlığı konusunda vatandaşları bilgilendirmek üzere 81 ilde kanser farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey