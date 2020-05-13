Kovid-19 sürecinde hukuki uyuşmazlıklar online ortamda çözülüyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında duruşmaların 15 Haziran'a kadar ertelenmesi nedeniyle Diyarbakır'da hukuki uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk yöntemine başvurular arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında duruşmaların 15 Haziran'a kadar ertelenmesi nedeniyle Diyarbakır'da hukuki uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk yöntemine başvurular arttı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Adalet Bakanlığınca adliyelerde süren yargılamalara ara verildi.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Arabuluculuk Daire Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten arabulucular, ticari, tüketici, işçi-işveren ve aile hukuku gibi konularda uyuşmazlık yaşayan tarafları video konferans yöntemiyle buluşturuyor.

Kimi zaman da taraflar aynı ortamda maske takarak, ellerini dezenfekte ederek ve sosyal mesafe kuralına uyarak aynı ortamda buluşturulup, hukuki uyuşmazlık arabuluculuk yöntemiyle çözüme kavuşturuluyor.

Bağımsız Arabuluculuk Derneği (BADER) Diyarbakır Şube Başkanı avukat Gülben Elhakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında duruşmaların ertelenmesinin arabuluculuğa engel olmadığını söyledi.

"Taraflar kendi hakimliklerini kendileri yapıyor"

Yargılamanın geçici süre durduğuna ancak arabuluculuk faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Elhakan, "Arabuluculuğu gerek online gerekse de tarafların sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyması kaydıyla sürdürüyoruz. Arabuluculuk sürecinde elde edilen kazanımla vatandaşların rahatlığını hissedebiliyoruz. Bu durum mutluluk verici." dedi.

Tüm tarafların memnun olduğu bir süreci yönettiklerini dile getiren Elhakan, "Arabuluculukta taraflar kendi hakimliklerini kendileri yapıyor. Ulaşacakları çözüme kendileri karar veriyor. Çözüm yolu bulamadıkları takdirde arabulucular olarak bizler kendilerine çözüm önerilerinde bulunuyoruz. Anlaşmazlıklarda çözüme varılması yargı tarihi açısından mükemmel bir durum." diye konuştu.

Elhakan, arabuluculuğun ülkede ve dünyada çok ciddi uygulamalarının olduğunu aktararak, arabuluculuğun başlı başına bir süreç olduğunu ve sosyolojik olgulardan oluştuğunu ifade etti.

"Koronavirüs döneminde başvurular arttı"

Arabuluculuğun, kendi içinde dinamikleri olan ve sonuçlarıyla yargıya çok olumlu yansımaları bulunan bir süreç olduğunu vurgulayan Elhakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arabulucuk ile yargının ciddi anlamda iş yükü azaldı. Arabuluculuk sayesinde insanlar paradan, zamandan tasarruf ederek, itibarlarını koruyorlar. Ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve dayanışma kültürünün gelişmesi açısından arabuluculuğun sadece yargı sistemine değil ülkemize de çok büyük faydası var. Bireylerin ruh sağlığına da olumlu etkilerinin olduğunu görebiliyoruz. Koronavirüs tedbirlerinin olduğu dönemde başvurular arttı. Yaklaşık 2 aylık duruşmaların ertelenmesi söz konusu oldu. Bu süreç aslında arabuluculuğa ilgiyi artırdı. Vatandaşlar devam eden davalarını bile arabuluculukla bir an önce halledip rahat nefes almak istiyor."

Bazı vatandaşların ise arabuluculuk faaliyetlerinin sürdüğünden habersiz olduğunu, yargılamaların durmasıyla arabuluculuk sürecinin de durduğunu zannedenlerin olduğunu dile getiren Elhakan, sözlerini "Durum tamamıyla bunun aksi yönünde. Arabuluculuk ile uyuşmazlıklar iş birliği halinde çözüme kavuşturuluyor." diye tamamladı.

Kaynak: AA