Kovid-19 sürecinde "Hipertansiyon hastaları ilaçlarını kullanmaya devam etsin" önerisi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, hipertansiyon ilaçlarıyla virüs enfeksiyonu gelişimi arasında kolaylaştırıcı bir ilişkinin bulunmadığı yönünde veriler olduğunu belirterek, "Evde kalan hastalarımızın ilaçlarını hekimlerinin daha önce...

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, hipertansiyon ilaçlarıyla virüs enfeksiyonu gelişimi arasında kolaylaştırıcı bir ilişkinin bulunmadığı yönünde veriler olduğunu belirterek, "Evde kalan hastalarımızın ilaçlarını hekimlerinin daha önce düzenlediği şekilde devam ettirmeleri gerekmektedir." dedi.

Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de erişkin bireylerde hipertansiyonun görülme sıklığının yüzde 30 olduğunu, oranın yaş aralığı ilerledikçe yükseldiğini ve 50 yaş üstü bireylerin büyük çoğunluğunun hipertansiyon hastası olduğunu söyledi.

Hipertansiyon hastası olmanın koronavirüse yakalanmayla direkt bağlantısının bulunmadığını ifade eden Üstündağ, "Ancak Kovid-19 enfeksiyonu, kronik hastalığı olan olgularda daha ağır bulgularla seyredebilmekte ve daha olumsuz sonuçlar gelişebilmektedir." diye konuştu.

Üstündağ, tüm topluma olduğu gibi hipertansiyon hastalarına da kişisel koruyucu önlemleri titizlikle uygulamaları ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerilerine harfiyen uyulması ve hipertansiyon hastalarının ilaçlarını kesinlikle bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Üstündağ, şöyle devam etti:

"Bu alanda şimdiye kadar ortaya çıkan veriler, kullanılmakta olan hipertansiyon ilaçları ile virüs enfeksiyonu gelişimi arasında kolaylaştırıcı bir ilişki olmadığı yönündedir. Dolayısıyla evde kalmaya devam eden hastalarımızın ilaçlarını hekimlerinin daha önce düzenlemiş olduğu şekilde devam ettirmeleri gerekmektedir. Hipertansiyon hastaları kesinlikle ilaçlarını aksatmadan kullanmaya devam etmeliler. Aynı şekilde eskiden verilmiş diyet rejimlerini uygulamaya, bu anlamda tuz tüketimini kısıtlamaya devam etmeleri (tuz kaybettirici hastalığı olanlar hariç) çok önemlidir."

"Evde kalma en güçlü can yeleğidir"

Prof. Dr. Üstündağ, böbrek nakli olan hastaların, naklin ilk aylarında bağışıklık sistemlerini baskı altında tutan ilaçlar kullandıklarından ev izolasyonuna ayrı önem göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Bu kişilerin koruyucu önlemler olmadan kesinlikle dışarıya çıkmamaları gerektiğinin altını çizen Üstündağ, şunları kaydetti:

"Böbrek fonksiyonları bozulmuş bireyler ve nakil hastaları, bu hastalığa yakalanma ve enfeksiyonu ağır geçirme açısından daha yüksek bir riske sahiptirler. Bu grup hastalar içinde bu anlamda kişisel korunma önlemleri vazgeçilmezdir. Hastalarımız evde kalma kuralına mutlak özen göstermelidirler. Fırtınalı bugünlerde evde kalma en güçlü can yeleğidir."

Kaynak: AA