Kovid-19 sürecinde hekimlere özel video kütüphane projesi ilgi görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kovid-19 sürecinde hekimlere özel video kütüphane projesi ilgi görüyor

24.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:42
Kovid-19 sürecinde hekimlere özel video kütüphane projesi ilgi görüyor

Salgın sürecinde hekimlerin bilgilerine katkıda bulunarak Kovid-19 hastalarının en optimal nasıl tedavi edileceğine ışık tutması amacıyla oluşturulan "Covid-19 V-Lib" video kütüphane projesi büyük ilgi görüyor.

Salgın sürecinde hekimlerin bilgilerine katkıda bulunarak Kovid-19 hastalarının en optimal nasıl tedavi edileceğine ışık tutması amacıyla oluşturulan "Covid-19 V-Lib" video kütüphane projesi büyük ilgi görüyor.

Gilead'dan yapılan açıklamaya göre, Gilead Türkiye'nin İnfeksiyon Dünyası ile birlikte gerçekleştirdiği video kütüphanede 16 farklı konuda 21 kısa video yer alıyor.

Proje, Kovid-19 epidemiyolojisinden destek tedavilere, tarihteki salgın hastalıklardan HIV, Viral Hepatit, IFI ve romatoloji hastalarının takibine geniş bir çerçevede çok önemli fikir liderlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Haziran ayı başından itibaren kullanıma sunulan video kütüphanedeki videolar bugüne kadar 3 bin 327 farklı üye tarafından 66 bin 500'ün üzerinde görüntülendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Türkiye Medikal Direktörü Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı, şunları kaydetti:

"Gilead, tüm dünyada faaliyet gösterdiği alanlarda yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanarak bu hastalıkların ölümcül olmaktan çıkıp yönetilebilir hastalıklara dönüşmesi yolundaki çabalara destek oluyor. Bu misyon çerçevesinde yürütülen projelerde yer alıyoruz. Bu yeni video kütüphane gibi hekimlere ve hastalara destek olabilecek her türlü çalışmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz. Kovid-19'a ilişkin birçok konuda hekimlerin başvurabileceği bu değerli video kütüphaneden birçok doktor ve dolayısıyla onların hastalarının yararlanacağına inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Özlem Zengin Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Tandoğan Seren Serengil İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bahattin Şimşek
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19 sürecinde hekimlere özel video kütüphane projesi ilgi görüyor | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:11:10. #1.14#
title