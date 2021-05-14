Kovid-19 sürecinde hareketsiz kalmanın kalp hastalıklarını maskelediği bildirildi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki hareketsizliğin kalp hastalıklarını maskelediğini, bu durumun hayati kalp sorunlarına neden olabildiğini bildirdi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki hareketsizliğin kalp hastalıklarını maskelediğini, bu durumun hayati kalp sorunlarına neden olabildiğini bildirdi.

Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, 1,5 yıldır devam eden ve biteceği tarih net bilinmeyen pandemi döneminin, özellikle kalp hastalıkları açısından büyük risk oluşturduğunu belirtti.

Prof. Dr. Köksal, risk altındaki 65 yaş üstü bireyler başta olmak üzere tüm halkın evlerinde izolasyonda kaldığını, zorunlu olarak ve sınırlı şartlarla dışarı çıkabildiğini, fiziksel aktivitelerinin kısıtlandığını, kapanma süreçlerinde tüm spor merkezlerinin faaliyetlerini durdurduğunu kaydetti.

Bu süreçte hareket edemeyen ve hareketsizliğe bağlı olarak kilo alan kişilerin, kalp problemleri olsa dahi hareketsizliğe bağlı şikayet yaşamadıklarından dolayı doktora başvurmadıklarına dikkati çeken Köksal, Amerika'da pandemi döneminde kalp rahatsızlıkları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuruların yüzde 30-40 oranında azaldığını aktardı.

Köksal, "Pandemi sürecinde yaşanan hareketsizlik kalp hastalıklarını maskeliyor, bu durum hayati kalp sorunlarına neden olabilir. Kalp hastalıklarında ilk başlarda hareket etmekle olan göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetler, hastalığın ilerleyen safhalarında istirahatte de gelmeye başlar. Fakat hareketsizlik sebebiyle hastalığın ilk safhasında teşhis edilme şansını kaybeden hastalar, ilerleyen dönemlerde hastalığında ilerlemesi ile evde kalp krizi geçirme ve akciğerde su toplanması diye tarif edilen kalp yetmezliği gibi risklerle karşı kaşıya kalmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Maske kullanmak veya evde olmak harekete engel olmamalı"

Hastalığın başlangıcında çoğunlukla ilaç tedavisi ve birtakım yaşam şekli değişiklikleriyle kontrol altına alınabilen ve ilerlemesi engellenebilen kalp hastalıklarının, ileri safhalarında şikayetlerin istirahatte de gelmesi ile çoğunlukla hastanede yatarak tedavi gerektirdiğini vurgulayan Köksal, bu dönemde sorunun, genelde girişimsel yöntemler ve ameliyat ile çözülebildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Köksal, maske kullanmanın veya evde kalmanın harekete engel olmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Pandemi döneminde her fırsatta hareket etmek ve asla hareketsiz kalmayıp, kilo kontrolü konusunda da özenli davranmak son derece önemlidir. Bu şekilde göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetler yaşandığında da doktora başvurmakta gecikmemek gerekir. İdeal olan, günlük yaşamda çalışan ve hareketli insanın hareketle şikayetleri gelince kalp doktoruna başvurması ve sorun büyümeden, kalp krizi geçirmeden hastalığın ilaç ve önerilerle kontrol altına alınmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu