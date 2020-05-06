HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kovid-19 sürecinde genişbant internet kullanımı mobili geride bıraktı

Kovid-19 sürecinde genişbant internet kullanımı mobili geride bıraktı
06.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:00

ABDULKADİR GÜNYOL/TOLGA YANIK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların zamanının büyük bölümünü evlerinde geçirmeleri, internet kullanım istatistiklerine de yansıdı.

ABDULKADİR GÜNYOL/TOLGA YANIK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların zamanının büyük bölümünü evlerinde geçirmeleri, internet kullanım istatistiklerine de yansıdı.

Salgın sonrası dönemde mobil internet kullanımındaki artış belli bir düzeyde kalırken, evde kalmanın etkisiyle sabit genişbant kullanımında ise ciddi artış kaydedildi.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabit şebeke üzerinde bazı saatlerde yüzde 80'lik artış olduğunu belirterek, Kovid-19 sürecinde kullanıcıların Turkcell altyapısını kesintisiz kullanabilmesi için birçok fırsat sunduklarını söyledi.

Turkcell Superonline olarak fiberde en düşük indirme hızını mayıs ayı sonuna kadar 50 Mbps'ye yükselttiklerini aktaran Ergenekon, şunları kaydetti:

"Böylece 15, 25 ve 35 Mbps hızdan faydalanan tüm abonelerimiz 50 Mbps internet hızından faydalanabilir hale geldi. Yükleme hızımızı da en az 4 kat artırarak 20 Mbps'ye çıkardık. Böylece ödev gönderen öğrencilerin, dosya transferi yapan çalışanların yüzünü güldürdük.

Öte yandan, Turkcell'in 4.5G şebeke trafiği 3 aylık dönemde yüzde 35 artarken, kişi başı ortalama veri kullanımı mart ayında 13,5 GB'a yükseldi. Mobil şebekede taşıdığımız günlük data miktarı 500 terabaytı geçti."

Sağlık çalışanlarına, öğretmenlere ve öğrencilere özel internet paketi

Alper Ergenekon, sağlık çalışanlarına 5 GB internet ve 500 dakika konuşma paketi tanımladıklarını belirterek, uzaktan eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte öğretmen, öğrenci ve velilerin EBA içeriklerine mobil cihazlar üzerinden erişebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 3 GB desteğini, aynı gün 6 GB'a çıkardıklarını anlattı.

EBA platformuna erişim hızını 100 megabite yükselttiklerini bildiren Ergenekon, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derslerini televizyondan takip eden öğrencilerimiz için ise TV+ üzerinde EBA kullanımı için 10 GB ücretsiz internet tanımladık. Bu dönem görüntülü görüşmelerin artmasının ardından biz de BiP'ten sesli ve görüntülü görüşmeleri tüm Turkcell'liler için ücretsiz, internet kotasından düşmeyecek şekilde sunmaya başladık. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Dersleri Platformu ve üniversitelerin web sitelerinde geçerli olmak üzere 3 ay boyunca tekrarlanabilecek aylık 6 GB'lık 'Uzaktan Eğitime Destek Kotası' kullanım hakkı sunduk."

"Altyapımızı bu artışlara hazırlamıştık"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da evden çalışma, uzaktan eğitim gibi tedbirlerin alınmasıyla birlikte müşterilerinin mobil ve sabit data kullanımında artışlar görmeye başladıklarını, mobil trafikte yüzde 10, sabitte yüzde 27'ye varan artışlar gözlemlediklerini ifade etti.

Aksoy, "Altyapımızı bu artışlara hazırlamıştık. Kesintisiz iletişim için kapasite artırımlarını yapıyorduk, yapmaya da devam ediyoruz. Güçlü altyapımızla müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

Süreçte Vodafone'un yaptığı katkılara değinen Aksoy, şunları kaydetti:

"Alınan tedbirlere uymamız, bu tedbirleri destekleyen ek çabalar içinde olmamız çok önemli. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini destekliyoruz. İhtiyaç sahibi kesimlere yardımcı olmak için bazı aksiyonlar aldık. Ön cephede olan sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerimizin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımladık. Uzaktan eğitime destek veriyoruz. EBA platformunda kullanılmak üzere tüm müşterilerimize tanıdığımız toplam 6 GB internet hakkını mayıs sonuna kadar uzattık. Müşterilerimiz, hiçbir ek işlem yapmadan EBA'ya erişim sağlayabiliyor. Üniversite öğrencilerinin de uzaktan eğitimine destek oluyoruz. Bu kapsamda, YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan Vodafone'lu öğrencilere '6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı sunuyoruz.

Bununla birlikte Vodafone TV müşterilerimize de kolaylıklar sunuyoruz. Vodafone TV, salgın döneminde müşterilerine destek olmak için tüm içeriklerini nisan sonuna kadar tüm paketlerinde erişime açmıştı. Bu uygulama, mayıs sonuna kadar uzatıldı. Vodafone TV kullanıcılarımız ayrıca, EBA TV kanallarını sahip oldukları paket fark etmeksizin internetlerinden yemeden izleyebiliyor. Diğer yandan, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızını ücretsiz olarak 4 kat artırdık. Fiber ev interneti müşterilerimizin altyapılarına göre kademeli olarak güncellemeler yapılmaya başlandı."

Türk Telekom'dan özel fırsat, indirim ve hediye kampanyaları

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ise salgın döneminde kesintisiz iletişim için üzerlerine düşeni yapmayı var güçleriyle sürdürdüklerini vurguladı.

Bu süreçte evden çalışmanın artması, uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve evde kalınan sürelerin artmasının internet kullanım oranlarını yükselterek veri trafiğini de etkilediğini belirten Kıraç, şöyle devam etti:

"Normalde, sabit genişbantta kullanıcıların evde oldukları akşam saatlerinde yoğunlaşan internet trafiğinin, şu anda tüm güne yayıldığını görüyoruz. 12 Mart öncesi döneme göre gün içerisindeki trafikte yüzde 50, akşam trafiğinde ise yüzde 35'lik bir yükseliş var. Evde kalmanın etkisiyle oyun, video gibi içeriklere ilginin artması, uzaktan eğitim ve evden çalışmanın getirdiği ek trafik, uluslararası internet trafiğimizde de yaklaşık yüzde 22'lik bir artışı beraberinde getirdi. Sabit data kullanım hacmindeki artış, 12 Mart tarihine göre yüzde 60'lara ulaşırken, mobil şebekemizde ise söz konusu tarihten günümüze kayda değer oranda bir veri artışı gözlemlemedik. Türkiye'nin internetinin yüzde 70'inden fazlasını taşıyan ve mobilde yüzde 29 pazar payı olan bir kurum olarak mevcut trafik artışlarını rahatlıkla karşılayabildiğimizi söyleyebiliriz. Ayrıca, bugünkü talebin iki katını karşılayacak kapasitemizle tüm olasılıklara karşı da her zaman hazırlıklıyız."

Salgın döneminde müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için özel fırsat, indirim ve hediye kampanyaları sunduklarını aktaran Kıraç, EBA içerikleri kapsamında sundukları 3 GB ücretsiz interneti, 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını bildirdi.

Kıraç, sundukları diğer indirim ve fırsatlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"YÖK kapsamında uzaktan eğitime devam eden üniversite öğrencilerimize 6 GB ücretsiz internet sağlıyoruz. Sağlık çalışanlarına özel ücretsiz paketimiz çerçevesinde, sağlık personeline 2 ay boyunca ayda 500 dakika ve 5 GB, aile sağlığı merkezi çalışanlarına 2 ay boyunca ayda 10.000 dakika, sağlık personeli saha çalışanlarına ise 3 ay boyunca ayda 15.000 dakika ve 15 GB data hediye ediyoruz. 65 yaş ve üzeri müşterilerimize, nisan ayı boyunca kullanabilecekleri, ev telefonlarından ücretsiz her yöne 500 dakika görüşme imkanı sunduk. Fiber ve VDSL abonelerimizin upload hızlarını 1 Haziran'a kadar geçerli olacak şekilde 2 katına çıkardık. E-Dergi uygulamamızda bulunan yüzlerce dergi ve gazeteyi ücretsiz olarak herkesin kullanımına açtık. Tüm abonelerimizin Tivibu sinema kanallarını 15 Mayıs'a kadar ücretsiz izleyebilmelerini sağladık. Dosya depolama hizmetimiz Dijital Depoya yeni üye olan herkese ilk 3 ay ücretsiz 25 GB depolama alanı hediye ediyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Ekonomi
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Son dakika: Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor Ekonomi
Son dakika: Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi Ekonomi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak Ekonomi
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı Ekonomi
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Ekonomi
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Benzine 5 kuruş zam geldi
Benzine 5 kuruş zam geldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,09'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,09'dan işlem görüyor
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Demet Akalın Gülşen Yüksel
Spor Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Kovid-19 sürecinde genişbant internet kullanımı mobili geride bıraktı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 12:43:45. #1.15#
title