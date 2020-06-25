Kovid-19 sürecinde Çubuk turşusu satışları 3 kat arttı
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Kovid-19 sürecinde Çubuk turşusu satışları 3 kat arttı

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Çubuk turşusunun internet satışlarının yüzde 300 arttığını bildirdi.

25.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:28

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Çubuk turşusunun internet satışlarının yüzde 300 arttığını bildirdi.

Çubuk'ta üretilen dünyaca ünlü turşulara yurt içinden ve dışından talep artıyor. Geçen yıl 6 bin ton turşu ihraç edilen Çubuk'ta, bu yılın altı ayında 8 bin ton turşu yurt dışına satılarak hedeflerin üzerine çıkıldı.

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının tüm dünyada probiyotik ürünlere talebi artırdığını söyledi.

Işık, Çubuk turşularının da internet satışlarında yüzde 300 artış yaşandığını, bunun üreticileri sevindirdiğini belirtti.

Sektörün yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Koronavirüse rağmen daha fazla üretmek için çalışıyoruz. Kovid-19 tedbirleri kapsamında hazırlıklarımızı da tamamladık. Ekimlerimiz yapıldı. Geçtiğimiz yıl 40 bin ton turşu üretimi yaptık. Bunun yüzde 15'ini ihraç ettik. Başta Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Irak olmak üzere 10 ülkeye ihraç ettik. Bu yıl inşallah üretimi 50 bin tona çıkarmak istiyoruz. İhracatta ise bu yıl 6 ayda geçtiğimiz yılki hedefi aştık. Halen de ihracatımız devam ediyor. Bu yılki hedefimiz 15 bin ile 20 bin ton arasındadır. Artık etiketlerimizi dahi 3-4 dilde basıyoruz. Biz iç piyasadan ziyade ihracata yönelmek istiyoruz. Özellikle de pandemi döneminde internet satışlarımız çok fazla arttı."

Koronavirüs nedeniyle talebin artmasını fırsat bilerek ürün fiyatlarını artırmadıklarının altını çizen Işık, "Fiyat artırmak bizim milletimize ve değerlerimize yakışmazdı, biz de artırmadık. Ancak yeni sezonda ister istemez fiyat artışı olacak. Şimdiden girdilerimizde önemli derecede bir artış oldu. Örneğin önceden bir minibüsle gelen işçilerimiz şimdi alınan tedbir nedeniyle 2 minibüsle geldi. Sarımsakta ve ambalajda çok önemli derecede bir artış yaşandı." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 sürecinde Çubuk turşusu satışları 3 kat arttı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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