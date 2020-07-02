Kovid-19 şüphesiyle yatırıldığı hastaneden kaçan kişi yakalandı
Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi altına alındığı hastaneden kaçan kişi yakalandı.
02.07.2020 16:06 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:41
Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi altına alındığı hastaneden kaçan kişi yakalandı.
Kovid-19 şüphesiyle Harakani Devlet Hastanesine yatırılan A.D, test sonucu belli olmadan hastaneden kaçıp Sarıkamış ilçesine gitti.
Hastane görevlilerin durumu bildirmesiyle harekete geçen polis ekipleri, A.D'yi Sarıkamış ilçesi Demirciler Caddesi'nde yakaladı.
Polis ekiplerinin 112 Acil Servis görevlilerine teslim ettiği kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesinde gözetim altına alındı.
Kaynak: AA