Kovid-19 Sonrasında Oluşabilen Rahatsızlıklar Ortaya Çıktı!
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Kovid-19 Sonrasında Oluşabilen Rahatsızlıklar Ortaya Çıktı!

Koronavirüs tehlike saçmaya devam ediyor. Çinli yetkililer şimdi de Koronavirüs tedavisi gören hastalarda bazı organ hastalıkları oluştuğunu iddia etti.

Kovid-19 Sonrasında Oluşabilen Rahatsızlıklar Ortaya Çıktı!
16.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:47

Koronavirüs tehlike saçmaya devam ediyor. Çinli yetkililer şimdi de Koronavirüs tedavisi gören hastalarda bazı organ hastalıkları oluştuğunu iddia etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, ciddi hasarlara yol açtı. Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne sebep olan Koronavirüs, ülkemizde diğer ülkelere nazaran daha kontrollü bir şekilde atlatılıyor. Tabi hastalıkla ilgili araştırmalar devam ederken, bu hastalığın sonrasında bıraktığı hasarlar da merak konusu. İşte Kovid-19 sonrasında oluşabilen rahatsızlıklar!

Kovid-19 Sonrası Oluşan Rahatsızlıklar!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan bir açıklamada Kovid-19 virüsünü yenmiş hastaların bazılarında akciğer ve kalp hasarı görülüyor. Hatta bazı hastalarda hareket sorunları ve psikolojik rahatsızlıklar da görülüyor. Uzuv ve kas fonksiyonu kaybı, depresyon, uyuyamama, yeme bozuklukları ve bilişsel işlevlerde değişimlerin, iyileşen hastalarda görüldüğü veya görülebileceği açıklandı.

Çinli yetkililerin yaptığı bu açıklamalar insanların kafasında yeni bir soru işareti bıraktı. Tabiki bu söylemler tamamen gerçeği yansıtmıyor. Daha doğrusu Kovid-19 geçiren her hastada bu sorunlar görülmüyor. Ancak görülme ihtmali de bulunuyor. Her ne kadar bu virüs Çin dahil birçok ülkede geçmiş gibi olsa da, hala tehlike başucumuzda. Bakalım Kovid-19 ile ilgili daha ne gibi bilgiler alacağız.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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