Kovid-19 sonrası ABD'den Kanada'ya geçmeye çalışan 18 binden fazla kişi geri çevrildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 sonrası ABD'den Kanada'ya geçmeye çalışan 18 binden fazla kişi geri çevrildi

Kanada sınır güvenliği ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladıktan sonra ABD'den Kanada'ya geçmek isteyen 18 binden fazla kişiyi geri çevirdiği bildirildi.

Kovid-19 sonrası ABD'den Kanada'ya geçmeye çalışan 18 binden fazla kişi geri çevrildi
08.09.2020 05:15 | Son Güncelleme: 08.09.2020 05:18

Kanada sınır güvenliği ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladıktan sonra ABD'den Kanada'ya geçmek isteyen 18 binden fazla kişiyi geri çevirdiği bildirildi.

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansının (CBSA) açıklamasında, Kovid-19 salgınının başlamasıyla birlikte kapatılan Kanada-ABD arasındaki sınırlardan toplam 18 bin 341 kişinin tekne, kara ve hava araçlarıyla geçiş yapmaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, 22 Mart 2020'den 2 Eylül 2020'ye kadar olan dönemde Kanada'ya geçmeye çalışan kişilerden 5 bin 300'ünün turistik amaçlı geçiş nedeni beyan ettiği, 2 binden fazlasının eğlenceyi ve binden fazlasının da alışveriş yapmayı gerekçe gösterdiği bildirildi.

Ülkeye girişleri engellenen bu kişilerden 15 bin 980'inin ABD, geri kalanların ise muhtelif ülkelerin vatandaşı olduğu bilgisi verilen açıklamada, aynı tarihler arasında diğer ülkelerden Kanada'ya gelen 448 hava yolcusunun "ilgili giriş standartlarını karşılamadıkları" gerekçesiyle ülkeye girişlerine izin verilmediği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana ABD-Kanada arasındaki sınır kısıtlamaları beş kez yenilenerek uzatılmıştı. En son 21 Eylül'e kadar uzatılan kısıtlamalardan, ticari kamyonların yanı sıra mevsimlik göçmen işçiler ve sağlık çalışanları muaf tutuluyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Fatma Girik Birce Akalay Deniz Akkaya Tayanç Ayaydın
Spor Şenol Güneş Eddie Newton Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Cuma Eylül Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kovid-19 sonrası ABD'den Kanada'ya geçmeye çalışan 18 binden fazla kişi geri çevrildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 05:19:50. #1.15#
title