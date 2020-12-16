Kovid-19 servis hemşireleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İstanbul'da Kovid-19 servisi hemşireleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde ön safta yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Servisinde görevli hemşireler Tansu Kürklü ve Nisa Çakır, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendikleri karelere oy verdi.

Sağlık personelleri, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" ve Onur Çoban'ın "Edirne'de sığınmacı hareketliliği", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin", yaşam kategorisinde de Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" fotoğraflarını oyladı.

Tansu Kürklü, oylamada 76 kareden kendilerini etkileyen 4 fotoğrafa oy verdiğini belirterek, "Pandemi sürecinde mücadelemizi en iyi yansıtan kare olduğunu düşündüğümüz için özellikle 'İşitme engelli hastayla iletişim' başlıklı fotoğrafa oy verdik. Anadolu Ajansına hastane içerisinde sağlık personelinin mücadelesini aktardığı için de ayrıca teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

AA'nın başarılı muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Nisa Çakır da "Tercih yapmakta gerçekten zorlandım. Katılımcılara başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür