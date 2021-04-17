Kovid-19 sebebiyle Lübnan'da 32, Yemen'de 11 kişi daha vefat etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 32, Yemen'de 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 32, Yemen'de 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 1695 yeni vaka tespit edildiği, 1688 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında vefat sayısının 6 bin 886'ya vaka sayısının 508 bin 503'e yükseldiği, iyileşen sayısının ise 423 bin 848 olduğu kaydedildi.

Yemen

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiği, 55 yeni vaka tespit edildiği, 5 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 1119'a, vaka sayısının da 5 bin 770'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 209 olduğu ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde ise Kovid-19 kaynaklı ne kadar vaka ve can kaybı olduğu bilinmiyor.

Tunus'ta Kovid-19 önlemleri sıkılaştırılıyor

Tunus Hükümet Sözcüsü Hüsna bin Süleyman, yaptığı basın açıklamasında, 19.00-05.00 saatlerinde araçlara ve motosikletlere hareket yasağı getirildiğini belirtti.

Akşam saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını, ayrıca tüm eğitim öğretim kurumlarındaki faaliyetlerin askıya alınacağını belirten Süleyman, kısıtlamaların 30 Nisan'a kadar devam edeceğini ifade etti.

Tunus'ta sağlık sistemi çöküyor uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) danışmanı Suheyl el-Alveyni Tunus'un sağlık sisteminin artan Kovid-19 enfeksiyonları nedeniyle çökebileceğini belirtti.

Son verilere göre, Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 9 bin 553'e, toplam vaka sayısı 279 bin 376'ya ve iyileşen hasta sayısı 231 bin 285'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı