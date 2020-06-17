Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında iş yerleri denetlendi
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iş yerlerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.
17.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:33
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iş yerlerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan iş yerlerine giderek, "sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, ateş ölçme" gibi kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA