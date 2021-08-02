Kovid-19 salgınıyla ilgili harcamalar, küresel cari işlemler dengesizliklerini artırdı
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Kovid-19 salgınıyla ilgili harcamalar, küresel cari işlemler dengesizliklerini artırdı

Kovid-19 salgınıyla ilgili harcamalar, küresel cari işlemler dengesizliklerini artırdı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2015'ten bu yana istikrarlı bir düşüş gösteren küresel cari işlemler dengesizliklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de arttığını ve bu yıl daha da artmasının beklendiğini bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2015'ten bu yana istikrarlı bir düşüş gösteren küresel cari işlemler dengesizliklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de arttığını ve bu yıl daha da artmasının beklendiğini bildirdi.

IMF, Dış Sektör Raporu'nun 2021 sayısını "Ayrışan Toparlanmalar ve Küresel Dengesizlikler" başlığıyla yayımladı.

Raporda, 2015'ten bu yana istikrarlı bir düşüş gösteren küresel cari işlemler dengesizliklerinin 2020'de arttığı ve ülkeler arası farklılaşan ekonomik beklentilerin olduğu bir dönemde bu yıl daha da artmasının beklendiği aktarıldı.

Küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) 2019'da yüzde 2,8'ini oluşturan cari işlemler fazlası ile açıklarının toplamının 2020'de GSYH'nın yüzde 3,2'sine yükseldiği belirtilen raporda, söz konusu artışın Kovid-19 salgının seyahat, petrol, tıbbi ürünler ve hane halkı tüketim malları üzerindeki etkisini yansıttığı kaydedildi.

Raporda, cari işlemler fazlası ile açıklarının toplamının 2021'de küresel GSYH'nın yaklaşık yüzde 3,4'üne çıkmasının ardından 2026'ya kadar küresel GSYH'nın yüzde 2,5'ine inmesinin beklendiği ifade edildi.

Kovid-19 salgınında sağlık hizmetlerini ve ekonomik desteği finanse etmek için benzeri görülmemiş hükümet borçlanmasının cari hesap dengeleri üzerinde eşit olmayan etkileri olduğuna işaret edilen raporda, ABD'de cari açığın daralması ve Çin'de cari fazlanın salgın öncesi seviyelerin altına düşmesiyle küresel cari işlemler dengesizliklerinde 2022-2026 arasında daralma beklendiği aktarıldı.

Raporda, rezerv para birimlerinin salgının başlangıcında, 2020'nin başlarında değer kazandığı, ancak olağanüstü politika desteği ve aşı dağıtımına ilişkin olumlu gelişmelerle Mart 2020'nin ortasından bu yana değer kaybettiğini belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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Kovid-19 salgınıyla ilgili harcamalar, küresel cari işlemler dengesizliklerini artırdı - Haberler Ekonomi
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