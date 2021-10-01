Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 234 milyon 783 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 801 bine ve iyileşenlerin sayısı 211 milyon 579 bine yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 234 milyon 783 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 801 bine ve iyileşenlerin sayısı 211 milyon 579 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 325 bini, Hindistan'da 33 milyon 775 bini, Brezilya'da 21 milyon 427 bini ve İngiltere'de 7 milyon 807 bini geçti.

ABD'li ilaç şirketi Merck, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu.

ABD'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un Kovid-19'a yakalandığı ve bunun Yüksek Mahkeme yargıçları arasında bilinen ilk vaka olduğu açıklandı.

Belçika'da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerde bugünden itibaren güncellemeye gidilirken ülkede maske takma zorunluğu belli yerler haricinde kaldırıldı, gece kulüplerinin bu geceden itibaren açılmasına izin verildi.

Japonya'da Kovid-19'a karşı 19 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kalktı.

Japon ilaç üreticisi Mitsubishi Tanabe Pharma Co. (MT Pharma) Kovid-19 aşı adayı MT-2766'nın ülke içi klinik testlerine başlayacağını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla Mart 2020'de kapatılan uluslararası sınırların kasım ayında yeniden açılacağını bildirdi.

Rusya'da, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 887 ile "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kayıtlara geçerken vakalarda artış yaşanıyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İngiltere'nin ülkesine uyguladığı seyahat kısıtlamasının kaldırılması için İngiliz Başbakan Boris Johnson'la görüşme yaptı.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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