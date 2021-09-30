Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 234 milyon 337 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 792 bine ve iyileşenlerin sayısı 211 milyon 143 bine yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 234 milyon 337 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 792 bine ve iyileşenlerin sayısı 211 milyon 143 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 214 bini, Hindistan'da 33 milyon 765 bini, Brezilya'da 21 milyon 399 bini ve İngiltere'de 7 milyon 807 bini geçti.

ABD'de yapılan bir araştırma, Başkan Joe Biden'ın ülkedeki tüm çalışanlara Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesi planının, halkı siyasi görüşlerine göre böldüğünü ortaya koydu.

İspanya'nın 17 özerk yönetiminden biri olan ve başkentin bulunduğu Madrid, Kovid-19 salgını nedeniyle bugüne dek uygulanan kısıtlamaları 4 Ekim pazartesi gününden itibaren kaldırma kararı aldı. Madrid'de gelecek hafta başından itibaren ekonomik ve sosyal faaliyetleri kapsayan sektörlerde, ibadet yerlerinde, düğünlerde, cenazelerde, otellerde, ticari kuruluşlarda, kütüphanelerde, müzelerde, sinema, tiyatro ve konser salonlarında, eğlence sektöründe iç ve dış mekan kısıtlamaları kaldırılacak.

Danimarka, "1 Ekim itibarıyla 12 yaş üzerindeki nüfusunun yüzde 90'ına iki doz Kovid-19 aşısı yapılması" hedefinin gerisinde kaldı.

İngiliz hükümetinin 2021 yılının mart ayında başlattığı Kovid-19 salgını nedeniyle çalışamayacak durumda olanlara verilen maaş destek programı bugün itibarıyla sona ererken, yaklaşık 1 milyon kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da polis, Kovid-19 tedbirlerini protesto eden gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

Hollanda Sayıştayı, Kovid-19'un ülke hazinesine maliyetinin 2022 sonuna kadar 82,1 milyar avro olacağını açıkladı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Kovid-19'a karşı yeterli aşılama oranına ulaşamayan ve tedbirleri gevşetmeyi planlayan ülkelerde kasım sonuna kadar vaka sayılarında ciddi artış görülebileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, 11 bin 757 ile nisandan bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkede Kovid-19 salgın durumunun "gergin" olduğunu belirtti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İngiltere'nin ülkesine uyguladığı seyahat kısıtlamasının kaldırılması için görüşmelerde bulunacağını bildirdi.

Afrika'da 15 ülkenin Kovid-19'a karşı aşılama hedefine ulaştığı bildirildi.

Pakistan'da Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik kısıtlamalar yarından itibaren hayata geçiriliyor. Buna göre, aşı olmayanlar hava yolu ulaşımını kullanamayacak, eğitim kurumlarında çalışamayacak, alışveriş merkezlerine ve restoranlara alınmayacak.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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