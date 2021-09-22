Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 230 milyon 565 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 726 bine ve iyileşenlerin sayısı 207 milyon 310 bine yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 230 milyon 565 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 726 bine ve iyileşenlerin sayısı 207 milyon 310 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 43 milyon 256 bini, Hindistan'da 33 milyon 557 bini, Brezilya'da 21 milyon 247 bini ve İngiltere'de 7 milyon 530 bini geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, düşük ve orta gelirli ülkeler için 500 milyon doz daha Kovid-19 aşısı bağışlayacaklarını duyurdu.

İngiltere'nin Kovid-19 önlemleri kapsamında 17 Mayıs'tan bu yana Türkiye'den gelen yolculara zorunlu kıldığı otel karantinası uygulaması sona erdi.

İngiltere'nin, Hindistan'da "Covishield" adıyla üretilen AstraZeneca aşısını uluslararası seyahatlerde tanıyacağı bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kovid-19 salgının 2022'nin ilkbaharında sona ermesini beklediğini söyledi.

Almanya'da 1 Kasım'dan itibaren aşı olmayan çalışanlar Kovid-19'a yakalanmalarından sonra karantinaya girdiklerinde çalışmadıkları günler için ücret kaybından dolayı devletten tazminat alamayacak. Bu kural, doktor raporuyla belgelenen sağlık sebebiyle aşı yaptıramayanlar için geçerli olmayacak.

Hava kirliliğinin Kovid-19'a yakalanma ve hastalığı ağır belirtilerle geçirme riskini artırdığı tespit edildi. Belçika Yüksek Sağlık Konseyinin yayımladığı rapora göre, çevresel etki çalışmaları, iklim ve hava kirliliği parametrelerinin virüsün bulaşma oranıyla bağlantılı olduğunu gösterdi.

Japonya'da Kovid-19'a karşı 19 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) ay sonunda kaldırılacağı bildirildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, inşaat sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmesine tepki gösterenlerin başlattığı protestolar devam ediyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, zengin ülkelere, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıları "stoklama" eleştirisinde bulundu.

Kovid-19'a karşı üçündü doz aşılamanın devam ettiği İsrail'de, ağustos ayının ilk haftasından bu yana kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı tespit edildi. İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 105 bin test yapıldığı, bunlardan 4 bin 800'ünün pozitif çıktığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika ülkesi Ruanda'da nüfusun yüzde 10'unun Kovid-19'a karşı aşılandığını bildirdi.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Yemen'in Kovid-19 kaynaklı en fazla ölüm oranına sahip ülke olduğunu belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde nüfusun yüzde 31'nin Kovid-19'a karşı tam aşılandığını bildirdi.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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