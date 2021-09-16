Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 227 milyon 559 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 678 bine, iyileşenlerin sayısı 204 milyon 258 bine çıktı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 227 milyon 559 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 678 bine, iyileşenlerin sayısı 204 milyon 258 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 504 bini, Hindistan'da 33 milyon 380 bini, Brezilya'da 21 milyon 34 bini ve İngiltere'de 7 milyon 339 bini geçti.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, 3 bin kadar sağlık çalışanın zorunlu Kovid-19 aşısını yaptırmadığı gerekçesiyle açığa alındığını açıkladı.

Avusturya'da, İş Kurumunun (AMS) önerdiği iş tekliflerini, bazı iş yerlerinin koyduğu Kovid-19 aşısı şartı nedeniyle reddeden kişilerin işsizlik maaşı kesilebilecek.

Avrupa Birliği'nin (AB) ihracatı, Kovid-19 tedbirlerinin gevşediği temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 yükseldi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da Kovid-19 salgınıyla mücadele sırasında karşılaşılan zorluklardan alınan dersler doğrultusunda olası sağlık krizleriyle baş edebilmek için yeni bir idare oluşturdu.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de iptal edilen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF), 17-21 Ocak 2022'de İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

İspanya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayıları hazirandan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısının 100'e düştüğü bildirildi.

İran, ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson (J&J) tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen tek dozluk aşıya kullanım izni verdi.

Afrika ülkeleri, Kovid-19 salgınının başından bu yana en ölümcül dönemi geride bırakarak 3 ayda 72 bin ölüm kaydetti.

Çin'de Kovid-19 salgınına karşı çift doz aşılananların sayısı 1 milyarı aştı.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
Sahaya girip hünerlerini sergilediler! Dar alanda kısa pas yapan ayılar viral oldu

Sahaya girip hünerlerini sergilediler! Dar alanda kısa pas yapan ayılar viral oldu

 Hindistan'da futbol topuyla oynayan ayılar viral oldu

Hindistan'da futbol topuyla oynayan ayılar viral oldu

 PfizerBioNTech aşısında çirkin oyun deşifre oldu! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi tek tek anlattı

Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun deşifre oldu! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi tek tek anlattı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Muhammed Ali Fatih Erbakan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Özdemir
Spor Lionel Messi Fatih Terim Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 21:37:31. #1.12#