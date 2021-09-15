Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 226 milyon 941 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 667 bine, iyileşenlerin sayısı 203 milyon 708 bine çıktı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 226 milyon 941 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 667 bine, iyileşenlerin sayısı 203 milyon 708 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 305 bini, Hindistan'da 33 milyon 343 bini, Brezilya'da 21 milyon 19 bini ve İngiltere'de 7 milyon 312 bini geçti.

New York eyaletinin, "hastane çalışanlarının Kovid-19 aşısı olmasını zorunlu kılan" kararı, mahkeme tarafından askıya alındı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvuracağı bildirildi.

ABD basını, Başkan Joe Biden yönetiminin, hava yolları ile seyahat eden uluslararası yolculara "uçağa binmeden önce Kovid-19 aşısı zorunluluğu" getirmeyi görüştüğünü yazdı.

ABD'de devlet üniversitelerinin büyük bölümünde öğrencilerin Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu bulunmazken, okulların, öğrencileri aşı olmaya teşvik etmek için kampanyalar düzenlediği bildirildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, Kovid-19 tedbirlerinin yumuşadığı ikinci çeyrekte 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı.

AB ayrıca, seyahatlerde Kovid-19 sertifikalarının 7 ülkeyle daha karşılıklı tanınması için karar aldı. AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre Arnavutluk, Andorra, Faroe Adaları, İsrail, Monako, Fas ve Panama, bundan böyle AB'nin sistemine bağlanabilecek.

Portekiz'de, Kovid-19 salgınına karşı nüfusun yüzde 81'inde aşılama süreci tamamlandı.

Almanya'da döner firması sahibi olan Remzi Kaplan, ülkedeki Kovid-19 aşı kampanyasına destek amacıyla aşı olanlara bedava döner dağıttı.

İsrail'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun ikincisine kıyasla 10 kat daha fazla antikor ürettiği ortaya çıktı.

Japonya'da, Tokyo ve Osaka'ya yakın ilçelerde uygulanan Pfizer üretimi Kovid-19 aşısının şişeciklerinde yabancı madde saptandı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 29 yıl öce hapisten kaçan Darko Desic (64), Kovid-19 salgını nedeniyle işsiz kalıp ev kirasını ödeyemeyince polise teslim olmak zorunda kaldı.

Kenya, gelecek sene uluslararası bir şirketle Kovid-19 aşısı üretmeye başlayacağını duyurdu.

Zimbabve'de Kovid-19 aşısı olmayanların kiliselere giremeyeceği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Kovid-19'a karşı aşılanan kişi sayısı 15 milyonu geçti.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
Hindistan'da futbol topuyla oynayan ayılar viral oldu

Hindistan'da futbol topuyla oynayan ayılar viral oldu

 PfizerBioNTech aşısında çirkin oyun deşifre oldu! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi tek tek anlattı

Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun deşifre oldu! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi tek tek anlattı

 Japonya'da Pfizer üretimi Kovid-19 aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı

Japonya'da Pfizer üretimi Kovid-19 aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mesut Özil Fahrettin Koca Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Eser Yenenler Namaz Vakitleri
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Uğur İbrahim Altay Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 21:41:40. #1.12#