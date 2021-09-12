Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 225 milyon 331 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 641 bine, iyileşenlerin sayısı 201 milyon 895 bine çıktı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 225 milyon 331 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 641 bine, iyileşenlerin sayısı 201 milyon 895 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 41 milyon 821 bini, Hindistan'da 33 milyon 263 bini, Brezilya'da 20 milyon 989 bini ve İngiltere'de 7 milyon 226 bini geçti.

Çin'in doğusundaki Fucien eyaletine bağlı Putian şehrinde yerel kaynaklı 24 Kovid-19 vakasının ortaya çıkmasının ardından bölgede geniş çaplı karantina tedbirleri alındı.

Bangladeş'te Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime, yaklaşık 18 ayın ardından tekrar başlandı.

Toyota Motor, Kovid-19 etkisi ile yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle mevcut mali yıl küresel araç üretimini düşürecek.

Japonya'da yaklaşan iktidar partisi iç seçimleri öncesinde ana muhalefet, Kovid-19 ile mücadelede düşük gelirli hanelere acil nakit yardımı verilmesini istedi.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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