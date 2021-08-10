Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 480 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 480 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 204 milyon 472 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 322 bine, iyileşenlerin sayısı 183 milyon 646 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 36 milyon 784 bini, Hindistan'da 32 milyon 33 bini, Brezilya'da 20 milyon 178 bini ve Rusya'da 6 milyon 491 bini geçti.

ABD'de yerel yönetimlerin halkı Kovid-19 aşısı olmaya teşvik etmek için sosyal medyada etkili olan ünlü isimlerden destek aldığı bildirildi.

Almanya'da Kovid-19 ile mücadelede aşı olmayanların günlük yaşamları daha da zorlaştırıldı. "3G" olarak özetlenen yeni kurallara göre ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirildi.

Aşı olanlar veya hastalığı geçirenler kapalı mekanlara sorunsuz girebilecekken aşı yaptırmayan veya hastalık geçirmeyenler için test zorunluluğu olacak.

Sierra Leone'ye, Kovid-19'la mücadelede kullanılacak 96 bin doz AstraZeneca aşısı ulaştı.

Japonya, 2020 Paralimpik Oyunları'na seyirci kabul edilmesine yönelik kararı Kovid-19'un gidişatına göre tayin edecek.

Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi'nin (BARMM) Başbakanı Hacı Murad İbrahim, Kovid-19 aşılamalarının bölgede virüsün yayılmasına karşı etki gösterdiğini söyledi.

İsrail'de Kovid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 6 bin 275 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Senegal'de ise Kovid-19 salgınında son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti. Mart 2020'de patlak veren salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşıldığı bildirildi.

Bangladeş'te, Arakanlı Müslüman (Rohingya) mülteciler için Kovid-19 aşı uygulamalarına geçildi.

Gürcistan'da kaydedilen günlük Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle açık alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden uygulamaya konuldu.

Çin'in yabancı ülkelere bugüne dek 770 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderdiği bildirildi.

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ndeki bir hastanede oksijen borusunun patlamasının ardından yoğun bakımda tedavi gören 11 Kovid-19 hastası oksijen yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kazakistan'ın Çin'de Kovid-19'a karşı geliştirilen Sinopharm aşısından 4 milyon doz satın aldığı bildirildi.

Nijerya'nın, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 176 bin doz daha alacağı bildirildi.

Kenya'da Kovid-19 aşısı olmayan memurlara disiplin cezası uygulanacağı bildirildi.

Tayland'da hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadele yöntemini eleştiren muhalifler son 3 günde ikinci kez polisle çatıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija