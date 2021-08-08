Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 430 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 430 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 203 milyon 268 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 305 bine, iyileşenlerin sayısı 182 milyon 607 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 36 milyon 519 bini, Hindistan'da 31 milyon 944 bini, Brezilya'da 20 milyon 151 bini ve Rusya'da 6 milyon 447 bini geçti.

Suudi Arabistan, pazartesi gününden itibaren yurt dışından umre ziyaretleri için başvuruların alınacağını ve aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini bildirdi.

Zambiya, Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinopharm aşısından 100 bin doz teslim aldı.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 430'a yükseldi.

İsrail'de vakalardaki artış nedeniyle önlemlerin bir kısmı yeniden yürürlüğe konuldu. Bugünden itibaren kapalı veya açık alanlarda yapılan etkinliklere giriş için "yeşil geçiş sistemi" zorunluluğu uygulanmaya başlandı. Bu sisteme göre, etkinliklere katılmak isteyenlerin aşı sertifikasını, Kovid-19'u atlattığını gösteren belgeyi ya da en fazla 72 saat önce yapılmış test sonucunun negatif olduğunu gösteren mesajı ibraz etmesi gerekiyor.

İran'da Kovid-19'a karşı yerli aşı COVIRAN Bereket'i geliştiren bilim heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevine getirildi.

Malezya'da son 24 saatte 360 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı en yüksek günlük Kovid-19 can kaybı sayısı kaydedildi.

Malezya hükümeti salgın nedeniyle yürürlükteki bazı kısıtlamaların Kovid-19 aşılarını tamamlayanlar için hafifletileceğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

Türkiye'de 22 bin 699 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 699 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da bombalı saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti
Afganistan'da bombalı saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti
Afganistan'da Taliban ikinci vilayet merkezini ele geçirdi
Afganistan'da Taliban ikinci vilayet merkezini ele geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Yonca Evcimik Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Mete Gazoz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 21:12:35. #1.15#

title