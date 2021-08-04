Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 250 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 250 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 200 milyon 672 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 265 bine, iyileşenlerin sayısı 180 milyon 816 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 36 milyon 64 bini, Hindistan'da 31 milyon 810 bini, Brezilya'da 19 milyon 986 bini ve Rusya'da 6 milyon 356 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye yatışlar, şubat ayından bu yana ilk defa 50 binin üzerine çıktı.

New York Times gazetesi, ABD İlaç ve Gıda Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısına gelecek ay tam onay vermeyi planladığını yazdı.

ABD'de son aylarda Kovid-19 görülenlerin büyük çoğunluğunun aşı olmayan gençlerden oluştuğu bildirildi.

ABD'de ayrıca, kiracıların evlerinden çıkarılmasını önleyen düzenlemenin Kovid-19 salgını nedeniyle 3 Ekim'e kadar uzatıldığı bildirildi.

ABD'de yapılan yeni bir araştırma ise Amerikalıların toplumsal alanlarda Kovid-19'dan kendilerini koruyabileceklerine olan inançlarının zayıfladığını ortaya koydu.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), onay verdikleri aşıların Delta dahil Kovid-19'un tüm varyantlarına, ciddi hastalık ve ölüm riskine karşı koruma sağladığını bildirdi.

AB ayrıca, ABD biyoteknoloji firması Novavax'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşıdan 200 milyon doz alım sağlayacak sözleşmenin onaylandığını bildirdi.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 322'ye yükselirken, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Yunanistan'ın artistik yüzme takımında Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle Şubat 2020'den bu yana 1860 işletme iflas etti.

Japonya Havayolları (JAL) da Nisan-Haziran 2021 döneminde 57,9 milyar yen (531 milyon dolar) net kayıp yaşadı.

Nijerya'da uzmanlar, artan vaka sayılarının özellikle kolera gibi diğer salgın hastalıkların artmasıyla birlikte, halihazırda ülke genelinde yüksek doluluk oranına ulaşan sağlık tesislerini daha da zor durumda bırakmasından endişe ediyor.

İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı olduğu belirtildi.

Güney Afrika hükümeti, Kovid-19'un ekonomik etkileriyle mücadele için 27 milyar rand (yaklaşık 1,9 milyar dolar) sosyal yardım ödeneği ayırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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