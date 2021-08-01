Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı 4 milyar 140 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı 4 milyar 140 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 198 milyon 879 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 238 bine, iyileşenlerin sayısı 179 milyon 521 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 745 bini, Hindistan'da 31 milyon 693 bini, Brezilya'da 19 milyon 917 bini ve Rusya'da 6 milyon 288 bini geçti.

Fransa'da Kovid-19 aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesi ve Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması, en az 200 bin kişi tarafından protesto edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de de mahkemenin yasaklamasına rağmen Kovid-19 karşıtları hükümetin politikalarını protesto etti.

İtalya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında tüm aşıları tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 60'ı geçti.

Pfizer/Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan son anlaşmada Kovid-19 aşısı fiyatlarını yükseltti.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 259'a yükseldi.

Pakistan'ın Pencap eyaleti, Lahor'da artan vaka artışları sonrası şehrin 13 bölgesinde kapanmaya gitme kararı aldı.

Malezya'da yarın devam etmesi gereken olağanüstü parlamento oturumu, parlamentoda tespit edilen Kovid-19 vakalarından ötürü ertelendi.

Senegal, Kovid-19 salgınında en zorlu evreyi yaşarken, hız verdiği aşılama kampanyalarıyla toplum bağışıklığına ulaşmayı hedefliyor.

Endonezya'da nesli tükenmekte olan iki Sumatra kaplanının Kovid-19'a yakalanmalarının ardından iyileşmeye başladıkları bildirildi.

Afrika kıtasında aşılama çalışmalarına henüz başlamayan tek ülkenin Eritre olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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