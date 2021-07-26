Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı sayısı 3 milyar 880 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı sayısı 3 milyar 880 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 195 milyon 132 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 179 bine, iyileşenlerin sayısı 176 milyon 973 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 202 bini, Hindistan'da 31 milyon 417 bini, Brezilya'da 19 milyon 688 bini ve Rusya'da 6 milyon 149 bini geçti.

ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Kovid-19 vakalarının giderek arttığını ve aşı karşıtlarının ülkeyi "gereksiz bir çıkmaza" götürdüğünü söyledi.

ABD'de önde gelen sağlık kuruluşları da Kovid-19 salgınına karşı sağlık çalışanlarına aşılama zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliğinde (AB) her 4 kişiden biri, Kovid-19 salgınının ilk aylarında yalnızlık hissine kapıldı.

Dünya Bankası ve Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX), gelişmekte olan ülkelere yönelik aşı tedariki için yeni bir finansman mekanizması duyurdu.

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle salgın tedbir seviyesi düşürüldü. Yeni seviyedeki tedbirler kapsamında, 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, maske takmayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak.

Endonezya'da Kovid-19 vakalarındaki artış ve virüs varyantlarının yayılması üzerine Cava ve Bali adaları genelinde yürürlükteki sosyal kısıtlama tedbirleri bir hafta daha uzatıldı.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 148'e yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda teniste çift erkeklerde mücadele eden Hollandalı sporcu Jean Julien Rojer Kovid-19'a yakalandı.

Irak'ta 18 ay sonra bir günde 12 bin 180 Kovid-19 vakasıyla, günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı belirtildi.

Avustralya'da yaklaşık bir haftadır tam kapanmanın uygulandığı Melbourne ve Adelaide kentlerindeki yasakların, vaka sayılarındaki artışın kontrol altına alınması üzerine, yarın gece yarısından itibaren hafifletilmesi öngörülüyor.

Malezya hükümeti, Kovid-19 nedeniyle uygulanan yasak ve tedbirleri ekimden itibaren birçok eyalette hafifletmeyi planladığını duyurdu.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ve Selangor eyaletinde bir grup sözleşmeli doktor, çalışma şartları ve maaş taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi yaptı.

Gana'da Kovid-19 vakalarında son dönemde görülen hızlı artış, salgında 3'üncü dalgayı başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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