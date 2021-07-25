Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı sayısı 3 milyar 860 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı sayısı 3 milyar 860 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 194 milyon 669 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 172 bine, iyileşenlerin sayısı 176 milyon 662 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 185 bini, Hindistan'da 31 milyon 396 bini, Brezilya'da 19 milyon 670 bini ve Rusya'da 6 milyon 126 bini geçti.

Fransa'da, Kovid-19 aşısının bazı meslekler için zorunlu hale getirilmesine ve Kovid-19 sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi protesto için meydanları doldurdu.

Fransa'da parlamentonun Senato kanadı da Kovid-19 ile mücadele yasa tasarısını değişikliklerle onayladı.

Kolombiya'da ilk kez bir kişide Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 133'e yükseldi.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Kovid-19 ile mücadele amacıyla ilk defa Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşı aldığı bildirildi.

Ürdün Sağlık Bakanı Firas el-Hevari, başkent Amman'da, Kovid-19 hastalarına tahsis edilen Gardens Hastanesinde iki kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, günlük vaka artışlarının eylül ortalarında 24 binleri bulabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

Türkiye'de 14 bin 230 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 14 bin 230 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi yaşamını yitirdi
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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